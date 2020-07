Seúl acusa a Bolton de “distorsionar” lo ocurrido entre Kim y Trump

Corea del Sur defiende al presidente de EE.UU., Donald Trump, y acusa a John Bolton de “distorsionar” lo ocurrido entre Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un.

Cheong Wa Dae (Casa Azul), la oficina ejecutiva y residencia oficial del Jefe de Estado de Corea del Sur, Moon Jae-in, ha cuestionado en un comunicado emitido este lunes la veracidad de partes del libro del exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU. John Bolton, que se centran en las reuniones entre Trump y Kim.

Bolton, de acuerdo con la Casa Azul, “ha distorsionado” los hechos y reflejado sus propios puntos de vista en lugar de “la realidad precisa” en su polémico libro titulado The Room Where It Happened: A White House Memoir (La habitación donde sucedió: un recuerdo de la Casa Blanca).

De igual modo, Seúl ha advertido que los datos que contiene el libro, que saldrá mañana martes al mercado, “pondrán en peligro” los futuros diálogos sobre las cumbres entre los dos mandatarios.

A su vez, el director de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Chung Eui-Yong, que aparece en múltiples ocasiones en el libro y que notificó a Trump en primer lugar que Kim quería verle, insiste en que el texto “no expresa de forma precisa los hechos y una gran parte de él distorsiona mucho los hechos”.

En el libro, Bolton afirma que Trump no estaba preparado para su primera cumbre con Kim en Singapur en 2018, pero esperaba que fuera un “gran teatro”.

Poco después de la histórica cumbre, Trump dijo que había recibido cartas “bonitas y geniales” de Kim y anunció que Kim y él “se habían enamorado”. Bolton comentó el domingo a la cadena local de televisión ABC News que el líder norcoreano debe “reírse mucho” de tal percepción. Pyongyang, a su vez, desmiente que Kim haya enviado cartas al mandatario estadounidense.

Trump describe a Kim como un líder “realmente inteligente, bastante reservado, una muy buena persona, totalmente sincero, con una gran personalidad”, conforme a Bolton, mientras Pyongyang califica al presidente de EE.UU. de “viejo lunático” y “perro rabioso”.

