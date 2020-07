Bolton: Kim se ríe mucho de Trump, que habla de mutuo enamoramiento

La percepción que tiene el presidente de EE.UU., Donald Trump, de la relación con el líder norcoreano, Kim Jong-un, debe hacer reír al joven líder, dice Bolton.

En una entrevista concedida el domingo a la cadena local de televisión ABC News, preguntaron al exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU. John Bolton si Trump “realmente cree que Kim lo ama”, Bolton respondió que el líder norcoreano debe “reírse mucho” de tal percepción. Añadió que no podía dar una explicación mejor de las observaciones de su exjefe. Trump dijo en septiembre de 2018 que había recibido cartas “bonitas y geniales” de Kim y anunció que Kim y él “se habían enamorado”.

“Creo que Kim Jong Un debe reírse mucho de esto. Estas cartas que el presidente ha mostrado a la prensa [...] son escritas por algún funcionario norcoreano [...] Pero aun así el presidente las ve como evidencia de esa profunda amistad”, explicó Bolton a ABC News.

La postura del mandatario republicano, de acuerdo con su exasesor, no iba a cambiar la realidad. Pyongyang “nunca” daría un paso atrás en su programa nuclear. Eso, no obstante, poco le importaba a Trump. Lo que sí le importaba era ser el primer presidente que se reúne con el líder norcoreano y sacarse fotos con él, se lamentó Bolton.

El exfuncionario de la Casa Blanca, en su libro titulado The Room Where It Happened: A White House Memoir (La habitación donde sucedió: un recuerdo de la Casa Blanca), también reveló secretos de la primera cumbre que mantuvieron Trump y Kim en Singapur en 2018.

Trump estaba “desesperado” por celebrar una cumbre con Kim a cualquier precio, porque sería “un gran teatro, un ejercicio de publicidad”, explica.

Trump describe a Kim como un líder “realmente inteligente, bastante reservado, una muy buena persona, totalmente sincero, con una gran personalidad”, conforme a Bolton, mientras Pyongyang califica al presidente de EE.UU. de “viejo lunático” y “perro rabioso”.

