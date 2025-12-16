Candidatos costarricenses para 2026 apoyan la causa palestina

En Costa Rica, diversas candidaturas presidenciales y parlamentarias se han comprometido con la causa Palestina y con el rechazo al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel.

Varios candidatos presidenciales y parlamentarios, en su búsqueda por oponerse al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel, firmaron un compromiso nacional por una política exterior humanista.

La iniciativa tiene como objetivo atraer más adhesiones durante la campaña política, de cara a la discusión del TLC en la nueva legislatura del próximo año. La firma de este tratado con Israel podría implicar que Costa Rica sea acusada de complicidad en el crimen de genocidio.

El texto acordado con Israel aún no ha sido entregado, ya que el gobierno espera una traducción oficial al inglés, español y hebreo. Mientras tanto, todo indica que el documento será presentado en la nueva legislatura, después de las elecciones presidenciales del próximo año.

