Fernández: Pandemia macrista, más costosa que COVID-19 para Argentina

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, denuncia que el mandato del expresidente Mauricio Macri fue más costosa que la pandemia de la COVID-19.

A través de una carta publicada el martes en su sitio oficial, Fernández comparó la gestión de Macri con los daños que causó a su país la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, que, hasta el momento, se ha cobrado la vida de 118 420 personas en Argentina.

“Se puede advertir con mucha facilidad que, en el año 2021, la pandemia macrista fue para el Estado Nacional incluso más costosa que la pandemia COVID-19”, se lee en el texto.

En este contexto, señaló que, en el año pasado, el país suramericano pagó 5160 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) por los vencimientos del préstamo que el organismo le dio al gobierno de Macri en 2018.

“Le dieron un préstamo excepcional de 57 000 millones de dólares para salvarle el Gobierno y ayudarlo a ganar las elecciones. No solo no ganó las elecciones, sino que además no se sabe dónde están esos dólares”, lamentó.

Políticas de Macri seguirán hacer daño a Argentina

La expresidenta argentina también alerta que las políticas de Mauricio Macri seguirá haciendo daño al país incluso tras el fin de la pandemia del coronavirus.

“En Argentina lo que nunca se va acabar es lo que nos pasó —y nos pasa— por la pandemia macrista, cuando en el año 2018 Macri trajo al FMI de vuelta a Argentina”, reza la misiva.

FMI otorgó en 2018 un préstamo de 57 000 millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri para afrontar la delicada situación económica que atravesaba el país, pero este préstamo endeudó muy gravemente a Buenos Aires y causó masivas protestas en su contra.

ftn/mkh