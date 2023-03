Arabia Saudí niega visado a delegación de Israel

Arabia Saudí se niega a emitir visas de entrada a la delegación israelí para participar en un evento turístico patrocinado por las Naciones Unidas.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) invitó a una delegación de la ciudad de Kfar Kama en el norte de los territorios ocupados palestinos, a participar en un evento de dos días en la ciudad saudí de Al-Ula, informó el domingo el portal estadounidense Bloomberg.

La OMT había extendido la invitación a la delegación formada por los vecinos de Kfar Kama después de que incluyera el nombre de la localidad en una exclusiva lista de destinos turísticos.

Las autoridades saudíes emitieron visas a los 22 países invitados al evento, sin embargo, se negaron a ofrecer visas a la delegación del régimen israelí.

De hecho, la delegación israelí comenzó a preocuparse cuando no recibió sus visas a principios de mes, informó el diario israelí The Jerusalem Post, cubriendo el desarrollo. Ante tal coyuntura, el ministerio de relaciones exteriores de Israel envió una carta a la OMT, insistiendo en que la delegación reciba sus visas, pero la solicitud no dio resultado.

Para los analistas, lo sucedido es una señal de que las esperanzas del régimen de ocupación de Tel Aviv de mejorar las relaciones con la monarquía árabe pueden ser prematuras. También muestra que a pesar de los informes de esfuerzos diplomáticos entre Israel y Arabia Saudí y su deseo de normalizar los lazos, la realidad sobre el terreno parece ser completamente diferente.

Es más, la negativa de Riad a emitir visas a la delegación israelí se produjo un par de días después de que Arabia Saudí e Irán llegaran a un acuerdo mediado por China para reanudar sus relaciones diplomáticas.

El descongelamiento de los lazos Teherán-Riad ha irritado a numerosos funcionarios israelíes actuales y anteriores, que han visto el asunto con ceño fruncido y lo han catalogado de un golpe fatal a los esquemas regionales y la esfera de influencia del régimen israelí.

