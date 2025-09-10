Analista: Netanyahu y su gabinete, “psiquiátricamente inestables”

El premier israelí, Benjamín Netanyahu, y todo su gabinete, al igual que el gobierno estadounidense, son “psiquiátricamente inestables”, dice un politólogo.

Durante una entrevista concedida este miércoles a HispanTV, el analista internacional Carlos Santa María ha tachado de “desquiciados” a las autoridades israelíes, así como estadounidenses tras el ataque israelí contra una reunión de altos mandos del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) en Doha, capital de Catar.

Asimismo, ha detallado que, a la luz de dichos crímenes, todas las cosas que las partes israelíes y estadounidenses dicen no son “certeros” y no se puede creerlas.

Al censurar la pasividad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante la crisis global, ha criticado que la ONU “se ha convertido realmente en un encuentro de una cafetería de alto nivel” donde se discute y conversa y después se sale una nota sin efecto. “Hablar de la comunidad internacional es hablar de nada… no tenemos comunidad internacional”, ha apostillado.

También, ha aseverado que solo la Resistencia palestina ha sido la única que ha demostrado realmente que “su fe, su religión, su valor están en primer lugar”.

El martes, HAMAS afirmó que seis personas perdieron la vida en la ofensiva israelí, entre ellas el hijo del alto líder del movimiento en Gaza, Jalil al-Haya, uno de sus asistentes y un funcionario de seguridad catarí y sus dirigentes han sobrevivido al ataque sionista.

Fuente: HispanTV Noticias

msr/