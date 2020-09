Alemania amenaza a Rusia con medidas si no explica el caso Navalni

El ministro de Exteriores de Alemania ha amenazado con tomar medidas si Rusia no da explicaciones acerca del supuesto envenenamiento del líder opositor ruso.

“Los ultimátums no ayudan a avanzar, pero si en los próximos días Rusia no da explicaciones tendremos que examinar medidas con nuestros socios”, avisó el máximo diplomático alemán, Heiko Maas, en una entrevista con el diario local Bild am Sonntag, publicada este domingo.

El ministro alemán dijo que el líder opositor ruso Alexéi Navalni fue víctima de un “ataque realizado con una sustancia química mortífera prohibida a escala global”, al tiempo que afirmó que Berlín había encontrado pruebas de que el líder opositor ruso fue envenenado con Novichok, el agente nervioso de la era soviética.

Maas afirmó, luego, que “muchas cosas indican” la supuesta implicación de Moscú en este ataque con sustancia tóxica, por lo que instó al país euroasiático a investigar “este serio delito” y mostrar sus argumentos si no está detrás del caso.

El jefe de la Diplomacia alemana amenazó además con revisar el proyecto del gasoducto ruso Nord Stream 2 si Rusia no aclara el caso de Navalni. “En ese proyecto participan más de 100 compañías de 12 países europeos y casi la mitad son empresas alemanas”, sostuvo.

Según afirmó el portavoz de Navalni, Kira Yarmysh, el opositor ruso se enfermó el 20 de agosto por un presunto envenenamiento en un vuelo a Moscú, capital rusa, desde la ciudad siberiana de Tomsk. De hecho, Navalni se sintió mal durante el vuelo, lo que obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia en Omsk, donde el dirigente fue posteriormente ingresado en un hospital en estado de coma.

Navalni fue trasladado el 22 de agosto a Berlín (capital de Alemania). Los médicos del hospital ruso habían asegurado que no encontraron ninguna sustancia tóxica en su cuerpo.

Rusia rechaza cualquier implicación en el supuesto ataque con sustancias tóxicas a Navalni y pide a Alemania presentar pruebas de sus señalamientos.

Moscú, que asegura que nunca ha producido esta sustancia tóxica, dijo el sábado que “los países occidentales y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han estado trabajando en sustancias del grupo Novichok durante muchos años”.

