Maduro: Venezuela garantiza protección del pueblo pese a sanciones

Maduro ha subrayado este lunes la voluntad del gobierno de Venezuela de garantizar la protección del pueblo a pesar de las criminales sanciones de EE.UU.

“Pese al bloqueo criminal al que cada día le imprime más fuerza el imperio, no desistimos jamás en la misión de garantizar la protección del pueblo venezolano”, afirmó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al rendir cuentas ante la Asamblea Nacional (Parlamento) sobre los resultados de la gestión gubernamental durante 2023.

Durante su alocución, el mandatario ha reiterado la denuncia de las medidas coercitivas unilaterales de Washington contra la nación sudamericana, las cuales constituyen una violación de los derechos humanos de la población venezolana, afirmó.

#LoDijo | "Pese al bloqueo criminal al que cada día le imprime más fuerza el imperio, no desistimos jamás en la misión de garantizar la protección del pueblo venezolano", afirmó el jefe de Estado @NicolasMaduro pic.twitter.com/KmUw73cVJw — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) January 15, 2024

Imperialismo de EEUU viola los derechos humanos del pueblo venezolano

En tal sentido, el dignatario ha manifestado que el gobierno estadounidense viola todos los días los derechos humanos del pueblo de Venezuela a través de la imposición y recrudecimiento de “sanciones criminales, inmorales e ilegales”.

“Todos los días el imperialismo estadounidense viola los derechos humanos de nuestro pueblo, al mantener más de 930 sanciones criminales, inmorales e ilegales sobre nuestra nación”, expresó el mandatario venezolano, quien calificó como “una masacre económica”, las acciones coercitivas de Estados Unidos contra su país.

De acuerdo con cifras aportadas por el dignatario, las medidas implementadas por Washington para provocar la asfixia de la nación sudamericana provocaron que la industria petrolera venezolana dejara de producir y vender, por lo menos, 3993 millones de barriles, lo que se traduce en una pérdida monetaria de 323 000 millones de dólares.

Entre 2015 y 2022, añadió Maduro, las pérdidas totales de la economía venezolana, incluyendo al sector público y privado, se ubicaron en 642 000 millones de dólares. Los datos corresponden a productos no fabricados, ventas no realizadas y servicios no prestados, producto de las ilegales sanciones.

El jefe de Estado aseguró que Venezuela es uno de los 19 países del mundo afectados por la violación sistemática de sus derechos económicos y comerciales por parte de Estados Unidos.

#ElDato | Venezuela es uno de los 19 países afectados por la violación sistemática de sus derechos económicos y comerciales por parte de Estados Unidos. pic.twitter.com/ChHtDgaCwW — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) January 15, 2024

Maduro denunció que 22 mil millones de dólares pertenecientes al patrimonio venezolano, incluidas 32 toneladas de oro retenidas en Reino Unido, continúan congelados en el sistema financiero internacional, en tanto 40 aeronaves de la aerolínea Conviasa y 39 buques de Petróleos de Venezuela (PDVSA) se mantienen sancionados.

Asimismo, aseveró que durante 2023 persistieron las restricciones para adquirir medicamentos en el mercado internacional, así como para insumos y equipos necesarios para la prestación de servicios públicos.

Crecimiento económico frente a adversidades

A pesar del persistente impacto de las medidas coercitivas unilaterales, Venezuela ha logrado mantener un crecimiento económico sostenido, además de impulsar la recuperación de la producción nacional —petrolera y no petrolera— y lograr la desaceleración y control de la inflación, informó el mandatario.

Al respecto, el jefe de Estado ha destacado en su intervención que la economía venezolana experimentó durante 2023 un incremento del Producto Interno Bruto (PIB) superior al cinco por ciento, “fue el mayor crecimiento de América Latina y el Caribe, otro de los logros alcanzados en tiempos de bloqueo”, aseveró.

La actividad petrolera en particular, considerada el principal motor de la economía nacional, aumentó 12,99 puntos porcentuales en el tercer trimestre del año 2023, precisó el dignatario, al destacar además que las exportaciones en el sector de los hidrocarburos crecieron en un 60,46.

Petróleos de Venezuela cerró el año con un ingreso de 6230 millones de dólares, subrayó Maduro, al tiempo que hizo hincapié en el reimpulso de las alianzas con empresas internacionales como Repsol, entre otras, para el desarrollo de proyectos estratégicos.

#EnVivo 📹 | La actividad petrolera aumentó 12,99% en el tercer trimestre del año 2023, precisó el Mandatario @NicolasMaduro.



✅ La extracción de petróleo crudo y gas natural registró un incremento de 14,60%, mientras que las exportaciones petroleras se elevaron 60,46%. pic.twitter.com/QFJb2kmjat — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) January 15, 2024

El presidente venezolano mencionó además logros destacables en el ámbito de la producción agrícola, agropecuaria y la pesca, lo cual ha permitido el autoabastecimiento alimentario en un 97 por ciento, aseveró.

“Nos hemos mantenido firmes en el camino de la transformación hacia la Venezuela agrícola, única posibilidad de conseguir la total soberanía alimentaria”, enfatizó el jefe de Estado.

Asimismo, Maduro ha informado que, por primera vez en 10 años, Venezuela alcanzó 1 250 000 turistas internacionales, cifra que representa un incremento del 25 por ciento en comparación al año 2022.

Maduro precisó que para 2024 el gobierno venezolano ha proyectado un crecimiento del Producto Interno Bruto del 8 por ciento; “vamos a volver a liderar el crecimiento económico de nuestra región en una recuperación sostenida y sustentable”, aseguró el jefe de Estado.

Momento estelar para la democracia en Venezuela

En otro segmento de su intervención, el presidente de Venezuela aseguró que el modelo de democracia del país sudamericano “vive un momento estelar en el que los equilibrios se han impuesto sobre los extremismos y el sentido común ha prevalecido sobre la conflictividad estéril y los mezquinos intereses particulares”.

“El solo hecho de que estemos hoy aquí en paz, me permite afirmar que nuestro modelo de democracia participativa, directa y protagónica, no solo funciona como está comprobado en cada una de nuestras metas cumplidas, sino que se hace cada vez más necesario en el mundo para evitar catástrofes sociales”, expresó el jefe de Estado.

"El solo hecho de que estemos hoy aquí en paz, me permite afirmar que nuestro modelo de democracia participativa, directa y protagónica, no solo funciona como está comprobado en cada una de nuestras metas cumplidas, sino que se hace cada vez más necesario en el mundo para evitar… — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) January 15, 2024

Asimismo, destacó el apoyo irrestricto de la clase obrera a la Revolución Bolivariana a pesar del impacto negativo de las acciones de asfixia económica contra el país.

“Le agradezco a la clase obrera venezolana su lealtad, su amor en todas las circunstancias de genocidio económico que vulneró los derechos laborales”, destacó el mandatario.

La defensa de la Guayana Esequiba, modelo democrático

El mandatario venezolano resaltó que la defensa de la Guayana Esequiba, a través del mandato del pueblo, que se manifestó en el reférendum de diciembre pasado, puso a prueba el modelo de democracia participativa venezolano.

“Nuestra democracia vive un momento estelar en el que los equilibrios se han impuesto sobre los extremismos y el sentido común ha prevalecido sobre la conflictividad estéril y los mezquinos intereses particulares de los odiadores de siempre”, recalcó.

