Venezuela: Destino final de OEA es el basurero de la historia

El canciller de Venezuela condena el rechazo de la OEA a la designación del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Ni siquiera podemos afirmar que la OEA está en ruinas. De ella sólo queda una serie de escombros apilados en un rincón de Washington, cuyo inevitable destino final es el basurero de la historia”, ha asegurado este viernes Jorge Arreaza a través de su cuenta en Twitter.

De esta forma, el ministro de Asuntos Exteriores venezolano se ha referido a la decisión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) de aprobar la misma jornada, con 21 votos a favor, 7 abstenciones y 6 países ausentes, una resolución en rechazo a la designación del Consejo Nacional Electoral de los rectores que deben velar por la transparencia de las próximas elecciones parlamentarias en el país caribeño.

Recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano nombró a los nuevos rectores del CNE, tras declarar la omisión legislativa ante la falta de acuerdo por parte de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento unicameral).

Conforme a la OEA, la designación de los rectores del CNE corresponde a la AN, órgano de mayoría opositora al Gobierno de Nicolás Maduro y declarado en desacato desde el 2016 por hacer caso omiso a una sentencia emitida por el TSJ de no juramentar a diputados que incurrieron en delitos electorales. Esto originó la formación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que se encarga de algunas funciones de la AN.

En su tuit, junto a una grabación de la sesión mediante videoconferencia de la OEA de este viernes, el canciller venezolano ha lamentado que el ente sea una “organización multilateral pulverizada por el servilismo”.

Venezuela abandonó formalmente el sábado 27 de abril la OEA debido a que la plataforma hemisférica secunda a EE.UU. en sus esfuerzos para apoyar al autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, en contra de Maduro.

En respuesta a la insistencia de la oposición de celebrar elecciones en el país, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, anunció la decisión del Gobierno de Maduro de convocar a comicios parlamentarios antes del 31 de diciembre de 2020.

