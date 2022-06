‘Exclusiones no permiten progresar todos países latinoamericanos’

Denuncian las exclusiones impuestas por EE.UU. en la Cumbre de Américas, puesto que, estas acciones impiden progresar América Latina, opina un experto.

En una entrevista concedida este jueves a HispanTV, el director ejecutivo de Fundación Territorios Colectivos, Juan Pablo Espinoza, ha rechazado las acciones destructivas de hegemonía occidental como “dejar grupos afuera o hacer reuniones solamente con países afines” para luego asegurar que los países latinoamericanos no deben permitir que “las Cumbres multilaterales excluyan a nadie”.

“Si hoy en día queda un país fuera es muy poco que se puede avanzar” todo América Latina, ha declarado el comunicador al respecto.

Desde el lunes, arrancó la IX Cumbre de las Américas en EE.UU., del 6 a 10 de junio, en medio de la polémica por la exclusión de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua por parte del país anfitrión.

A su vez, el presidente chileno, Gabriel Boric, indicó el miércoles que, a pesar de que no está de acuerdo con algunas acciones políticas que se han implementado en la cumbre, asistió con la convicción de que son espacios de diálogo multilateral. “La exclusión no es el camino correcto, ya que no ha dado resultado históricamente”, dijo mandatario argentino al respecto.

Fuente: HispanTV Noticias

mmo