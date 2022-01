Rusia alerta que no tolerará más la expansión de la OTAN

Un alto cargo ruso asevera que, en las próximas conversaciones con EE.UU., pondrá fin a cualquier expansión de la OTAN hacia el este, cerca de Rusia.

“Nuestro liderazgo ha dicho repetidamente que ya no podemos tolerar la situación que se está desarrollando en las inmediaciones de nuestras fronteras. No podemos tolerar la expansión de la OTAN. No solo lo evitaremos, le pondremos fin”, enfatizó el martes el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, durante una entrevista con la agencia rusa de noticias Interfax.

Asimismo, dijo que, en las próximas negociaciones que tendrá con Estados Unidos, Rusia rechazará cualquier intento de los diplomáticos estadounidenses de interferir en el acuerdo propuesto entre Moscú y la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) de no acercarse a las fronteras rusas.

Las conversaciones, que se celebrarán el próximo 10 de enero, incluyen varios asuntos importantes, como la no a la expansión de la OTAN hacia el este, el fin de la cooperación occidental con los países postsoviéticos, la retirada de las armas nucleares estadounidenses de Europa y el repliegue de las tropas y misiles de la Alianza de la frontera rusa.

No obstante, el diplomático ruso subrayó que Washington tiene la intención de ignorar las firmes demandas de Rusia y, en cambio, proponer una forma de negociación menos estructurada. De esta forma, Riabkov hacía referencia a medios occidentales, según los cuales, la Casa Blanca dice que en el aludido encuentro se centrarían en el control de armas, así como en la situación en la frontera entre Rusia y Ucrania.

En los últimos años, precisamente desde 2014, los lazos bilaterales entre Moscú y la Alianza Atlántica han experimentado un deterioro a niveles nunca vistos desde el fin de la Guerra Fría. Ambas partes se acusan mutuamente de llevar a cabo actos hostiles, mientras cada una de ellas organiza maniobras en respuesta a las realizadas por la contraparte.

De hecho, Moscú considera una amenaza la presencia militar de la OTAN en países de Europa Oriental, en las inmediaciones de sus fronteras, y advierte que dará una respuesta contundente a cualquier provocación del Occidente en momento debido.

