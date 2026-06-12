Irán: Soberanía de Irán no es objeto de maniobras propagandísticas

Irán rechazó de manera contundente la declaración conjunta de algunos países occidentales sobre actividades atribuidas al país, tachándola de “infundada”.

En reacción a la declaración conjunta de algunos países occidentales sobre Irán, el vicecanciller de Irán para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Qaribabadi, destacó que “la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional de Irán no son objeto de maniobras propagandísticas ni de negociación”.

Qaribabadi afirmó que la reciente declaración conjunta de 23 países sobre las denominadas actividades amenazantes atribuidas a Irán “constituye un conjunto de acusaciones políticas, sin fundamento y categóricamente rechazadas”, según la publicación emitida el jueves en su cuenta de X.

Precisó también que los países que, por sí mismos, tienen un claro historial de violar la soberanía de Irán, así como apoyar agresiones militares, dar refugio a grupos terroristas y garantizar impunidad al régimen sionista “carecen de legitimidad moral y legal para acusar a la República Islámica de Irán”.

Señaló que las acusaciones infundadas que carecen de “pruebas creíbles” contra organismos oficiales de Irán, no constituyen ni la aplicación del derecho internacional ni la lucha contra amenazas transnacionales, sino que se trata de una operación política para “desviar la opinión pública de la agresión, la ocupación, el terrorismo y las graves violaciones en las que esos mismos gobiernos han tenido un papel directo o de apoyo y en las que continúan participando”.

“La República Islámica de Irán rechaza de forma categórica cualquier intento de asesinato, secuestro, intimidación o agresión contra individuos fuera del marco del derecho internacional, y al mismo tiempo considera que estas declaraciones coordinadas sirven como cobertura para presionar políticamente, criminalizar a las comunidades iraníes y justificar acciones hostiles contra Irán”, apostilló el viceministro de Exteriores iraní.

De igual manera, advirtió que cualquier acción hostil, acusación infundada y participación en la campaña de presión contra Irán será respondida con una firme respuesta legal, política y oficial por parte de la República Islámica, así como con contramedidas recíprocas y proporcionales.

Qaribabadi hizo etsas declaraciones después de que EE.UU. junto a algunos países europeos emitieran el jueves una declaración conjunta contra Irán, acusando al país persa de estar implicado en actividades como asesinatos e intentos de secuestro en territorio occidental.

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