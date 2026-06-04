Analista: El Imam Jomeini inculcó la importancia de la soberanía

El Imam Jomeini tuvo que ser muy duro, porque estaba al frente de una revolución y no había forma de confrontar todas las acciones de los enemigos de Irán.

El analista de temas internacionales Txema Sánchez ha destacado algunas aristas sobre el ayatolá Seyed Ruholá Musavi, conocido como Imam Jomeini, el fundador de la República Islámica de Irán, al cumplirse este jueves el 37.º aniversario de su fallecimiento.

Sánchez ha comentado para HispanTV que el Imam Jomeini, a pesar de comandar la revolución en medio de la guerra, estableció valores y principios que perduran en la forma de República Islámica, lo cual se observa hoy más que nunca.

Resalta que la acción política, el debate político, la influencia de las decisiones del pueblo de Irán sobre su soberanía no existe en ningún país de Europa.

El aniversario del fallecimiento del Imam Jomeini recobra importancia, dado que tiene lugar en un contexto marcado por la ilegal agresión estadounidense-israelí, iniciada el 28 de febrero con el asesinato del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, así como de altos comandantes y miles de civiles.

Fuente: HispanTV Noticias

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