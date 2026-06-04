Hezbolá Al-Nuyaba rechaza desarme: armas sirven para defender Irak

La Resistencia iraquí Hezbolá Al-Nuyaba ha marcado su línea roja en materia del desarme, enfatizando que sus armas sirven para salvaguardar la soberanía de Irak.

Mediante un comunicado emitido el miércoles, el líder del movimiento de la Resistencia iraquí, Akram al-Kaabi, reafirmó la postura firme e inquebrantable del grupo respecto a la defensa de Irak, sus lugares sagrados y su pueblo.

Dijo que Hezbolá Al-Nuyaba ya ha establecido una línea roja en materia del desarme, y su postura al respecto es clara e inequívoca. Recordó que el grupo declaró oficialmente su oposición a la entrega de armas hace casi un mes.

El dirigente del movimiento iraquí dijo que el encargado de negocios de la “malvada y corruptaˮ embajada de Estados Unidos en Irak, actuando bajo la instigación directa del criminal régimen israelí, realizó recientemente declaraciones provocadoras sobre las armas en poder de la Resistencia Islámica en Irak.

Criticó a las figuras políticas iraquíes que se han convertido en peones en manos de criminales y poderes arrogantes como Israel y EE.UU.

Al-Kaabi hizo un llamamiento a todas las fuerzas del frente de la Resistencia iraquí para que se opongan a los llamamientos al desarme, ya que tales exigencias sirven a los intereses de Washington y del régimen israelí.

“Estas exigencias surgen en un momento en que Irak sigue bajo ocupación, su espacio aéreo es violado y su soberanía ha sido arrebatada mediante intervenciones abiertas, públicas y continúas, declaró el líder de Hezbolá Al-Nuyaba.

Describió las armas del frente de la Resistencia como “la línea rojaˮ, y recordó que, con estas armas, Irak logró destruir al grupo terrorista “Daesh y sus patrocinadores estadounidensesˮ. “No entregaremos nuestras armas mientras vivamosˮ, concluyó Al-Kaabi.

Sus declaraciones se produjeron después de que algunos grupos de la Resistencia iraquí, entre ellos Saraya al-Salam (afiliado al destacado clérigo chií Muqtada al-Sadr), Asaib Ahl al-Haq (afiliado al influyente clérigo Sheij Qais al-Jazali) y Kataib (Brigadas de) Imam Ali, anunciaran en los últimos días que entregarían sus armas al gobierno iraquí.

Esto en un momento en que la Administración estadounidense, presidida por Donald Trump, reforzara la presión sobre el Gobierno del primer ministro iraquí Ali al-Zaidi para que forzara a los grupos iraquíes a deponer las armas, condicionando la cooperación en defensa y la financiación de Bagdad a los esfuerzos por desarmar a la Resistencia.

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