Fiesta de 10 kilómetros: iraníes celebran Eid al-Qadir en todo el país

Los iraníes celebran en una ‘Fiesta de 10 Kilómetros’ en todo el país el Eid al-Qadir —que marca la designación del Imam Ali (P) como sucesor del Profeta del Islam (P)—,

Los iraníes festejan a lo grande el Eid al-Qadir, una de las fechas más importantes del calendario chií. En este día, se recuerda la designación del Imam Ali (P), como el sucesor del profeta del Islam, el Hazrat Muhamad (P).

Este año, como siempre, la celebración de Eid al-Qadir en todo Irán tuvo un ambiente familiar y alegre. La presencia de niños y adolescentes, como principal sector destinatario de las actividades, estuvo acompañada de la organización de programas especiales.

آماده‌سازی موکب‌ها مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر pic.twitter.com/GUVep7qu0a — خبرگزاری آنا (@ananews_fa1) June 4, 2026

En Teherán, los capitalinos participaron en la fiesta de 10 kilómetros que se realizó en las calles del centro de la ciudad. Repartiendo dulces, helados y comida, trataron de compartir la alegría por esta gran festividad chií.

A lo largo de los 10 kilómetros de la fiesta, se instalaron diversos juegos infantiles para que los niños también puedan disfrutar. La celebración comenzó por la tarde y continuará hasta altas horas de la noche.

10-km-Long Feast



A celebration was held across 10 kilometers length from Imam Hossein Square to Azadi Square in Tehran, marking Eid al-Ghadir. pic.twitter.com/5HzfAUZpAz — Tehran Times (@TehranTimes79) June 4, 2026

En un mensaje, el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, ha puesto de relieve este jueves que seguir el ejemplo del Imam Ali (la paz sea con él) ha sido la característica distintiva y la fuente de orgullo en la vida de los dos líderes de la Revolución Islámica.

tqi