Irán: Masacre de civiles por Israel en Líbano es crimen de guerra

El Alto Consejo de Derechos Humanos de Irán denuncia la matanza generalizada de civiles en el Líbano por Israel, por constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Mediante un comunicado emitido este jueves, el órgano de derechos humanos de Irán ha condenado en los términos más enérgicos la nueva escalada militar israelí en el Líbano que ha causado la muerte de al menos 3500 personas y herido a otras 10 500 desde el 2 de marzo.

La nota denuncia además que los ataques sistemáticos israelíes contra zonas residenciales, infraestructuras esenciales, centros sanitarios, instalaciones educativas y servicios públicos “han provocado graves daños humanos y económicos y han generado una crisis humanitaria de gran magnitudˮ.

La institución iraní ha sostenido que los ataques contra civiles, la destrucción de bienes e infraestructuras civiles y la generación de temor entre la población constituyen “violaciones de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario, incluidos los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos en los Convenios de Ginebra de 1949ˮ. El comunicado añade que “tales actos podrían ser considerados crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidadˮ.

Ha denunciado además las órdenes de evacuación emitidas por Israel para determinadas zonas del territorio libanés que han provocado el desplazamiento forzoso de 1200 000 personas en los últimos meses, y enfatiza que estas medidas “no constituyen acciones de protección, sino formas de intimidación organizada y presión psicológica contra la población civilˮ.

Desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, la institución iraní argumenta que el traslado o desplazamiento forzoso de población civil está prohibido, y podría constituir una violación grave del Cuarto Convenio de Ginebra. Asimismo, sostiene que el uso de amenazas para obligar a los civiles a abandonar sus hogares equivale a una forma de “castigo colectivo y presión psicológica incompatible con la dignidad humana y los derechos fundamentalesˮ.

El organismo ha advertido que la continuidad del desplazamiento forzoso de la población libanesa “podría agravar la crisis humanitaria, incrementar el número de desplazados y generar cambios demográficos forzados, deterioro social, pobreza e inestabilidad prolongada, además de representar una amenaza para la paz y la seguridad regional e internacionalˮ.

La institución iraní ha condenado la impunidad de los responsables de estos actos criminales y señalado que “el apoyo político, financiero y militar de Estados Unidos y algunos otros gobiernos aliados del régimen sionista contribuye directamente a la continuidad de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, además de que implica sus responsabilidades internacionales respecto a estos acontecimientosˮ.

El organismo ha instado además al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a otros mecanismos internacionales competentes a condenar explícitamente los ataques, adoptar medidas urgentes para detener las agresiones militares, prevenir el desplazamiento forzoso de civiles, garantizar el acceso de la población libanesa a la ayuda humanitaria y exigir responsabilidades a quienes considere autores o responsables de estos hechos.

La institución ha concluido, expresando su solidaridad con el pueblo y el gobierno del Líbano, y reiterado la necesidad de “respetar los principios del derecho internacional, proteger a la población civil y poner fin a las políticas basadas en la agresión, la ocupación, el castigo colectivo y los desplazamientos forzososˮ.

La nota llega en un contexto de elevadas tensiones en el Líbano debido a los sangrientos ataques israelíes contra zonas residenciales en el sur del país árabe a pesar de que rige un frágil alto el fuego entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) pactado el 17 de abril.

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