Hezbolá se manifiesta orgulloso por haber seguido ejemplo del Imam Jomeini

El líder de Hezbolá ha subrayado el avance de Irán en todos los frentes pese a presiones, destacando el papel del fundador de la República Islámica, el Imam Jomeini, y el

“El Imam Jomeini (P), desde una perspectiva religiosa, intelectual y cultural, es una manifestación del camino divino para toda la humanidad”, ha destacado este jueves el secretario general del secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá), el sheij Naim Qasem, en una declaración conmemorativa del aniversario del fallecimiento del Imam Jomeini y en referencia a la situación política:

Según el sheij Qaem, “ni Occidente ni Oriente permitieron que Irán se relajara en su experimento político bajo el liderazgo del Imam Jomeini (que Dios tenga misericordia de él). Las potencias arrogantes libraron una guerra de ocho años contra Irán”, ha agregado.

En este sentido, ha resaltado que, “a pesar de todas las dificultades y desafíos, Irán avanzó en todos los frentes, apoyó los movimientos de liberación y el Frente de la Verdad, y no interfirió en los asuntos de otros”.



“Nos sentimos eternamente orgullosos y agradecidos a Dios Todopoderoso por haber seguido el ejemplo del Imam Jomeini en nuestra forma de vida y nuestro apoyo a la verdad”, ha indicado.





Para el líder de Hezbolá, todas las presiones contra Irán, se deriva del hecho de que la República Islámica “rechaza la sumisión y se adhiere a la integridad, la justicia y la independencia”.

Con todo, el secretario general de Hezbolá ha dado por fracasado cualquier conspiración contra Irán, destacando que los enemigos, “no han tenido éxito ni lo tendrán con el gran pueblo iraní, que se ha criado en el camino del Imán Husein (P) [tercer imam de los chiíes], el sacrificio y el altruismo”.



Por otro lado, ha señalado que Hezbolá “luchará por su tierra y su pueblo, impulsado ​​por su obediencia a Dios, para no ser esclavos de nadie y para que las generaciones libanesas puedan vivir sus vidas de forma independiente en su patria junto a sus conciudadanos”.

Irán ayudó al Líbano para recuperar sus derechos frente a EE.UU. e Israel

Asimismo, ha agradecido a Irán “por ayudarnos a recuperar nuestras tierras y nuestros derechos frente a la agresión israelí-estadounidense, a pesar de sus propios enfrentamientos importantes, y por sus esfuerzos para establecer un alto el fuego integral en el Líbano como parte del fin de la agresión contra Irán”.

Millones de iraníes conmemoran este jueves el 37.º aniversario del fallecimiento del fundador de la República Islámica de Irán en todo del país.

En un mensaje, el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, ha destacado que comprender y reconocer al Imam Jomeni constituye una luz orientadora para el futuro de la República Islámica.

El Líder de Irán ha recalcado que con su renovado despertar, la nación iraní ha permanecido junto al Eje de la Resistencia, convirtiéndose en un motivo de orgullo para las naciones amantes de la libertad en todo el mundo.

tqi