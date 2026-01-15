Irán alerta a Trump: no repita el error de junio o tendrá otro fiasco

El canciller de Irán ha sugerido al presidente de EE.UU. no repetir el error que cometió en junio, y le ha recordado que la diplomacia es mejor que la guerra.

En una entrevista concedida a la cadena Fox News, publicada la madrugada de este jueves, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, ha emitido un mensaje a Donald Trump, luego de que el mandatario estadounidense lanzara amenazas contra el país persa.

“Mi mensaje es: no repitan el error que cometieron en junio. Ya saben, si intentan una experiencia fallida, obtendrán el mismo resultado”, ha enfatizado Araqchi, refiriéndose a los ataques estadounidenses contra tres instalaciones nucleares en Irán durante la guerra de 12 días, impuesta por el régimen de Israel contra el país persa.

Dirigiéndose a las autoridades norteamericanas, el máximo diplomático iraní ha agregado que ustedes destruyeron los sitios de Irán en junio, pero la tecnología no puede ser bombardeada y la determinación tampoco puede ser atacada.

Araqchi ha remarcado que Irán no ha tenido una experiencia positiva con Estados Unidos, pero que la vía de la negociación sigue siendo preferible, y que la República Islámica demostró estar lista para el diálogo y la diplomacia.

“Lo hemos demostrado en los últimos 20 años, pero fue Estados Unidos el que siempre evadió la diplomacia, quien bloqueó el camino del diálogo y optó por la guerra. Mi mensaje es que, entre la guerra y la diplomacia, la diplomacia es una mejor opción. Aunque no tenemos una experiencia positiva de Estados Unidos, aun así, la diplomacia es mucho mejor que la guerra”, ha argumentado.

Respecto de los recientes disturbios en Irán, el canciller iraní ha precisado que Teherán ha ejercido “máxima moderación”, denunciando que las protestas fueron secuestradas por actores violentos.

“Elementos terroristas liderados desde el exterior entraron a estas protestas y al estilo de Daesh dispararon a la gente y a las fuerzas de seguridad. Ellos quemaron vivos a las fuerzas policiales y de seguridad, decapitaron y dispararon a la policía y al pueblo. Durante tres días, tuvimos combates contra los terroristas, no contra los manifestantes”, ha resaltado.

Al respecto, ha indicado que se trataba de un complot israelí y querían arrastrar al presidente de Estados Unidos al conflicto, por lo que empezaron a aumentar el número de muertes asesinando a gente común y a policías.

Araqchi ha afirmado que la calma ya reina el país y existe un control total en todas las partes, mientras que ha alertado que las tensiones serían “desastrosas para todos”.

En los últimos días, Trump ha amenazado repetidamente con lanzar otro ataque mientras disturbios, respaldados por Washington y Tel Aviv, estallan en varias ciudades.

Además, el presidente estadounidense instó a los alborotadores el martes a tomar posesión de las instituciones estatales y dijo a los grupos respaldados por el extranjero que “la ayuda está en camino”.

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre de manera pacífica, impulsadas por demandas económicas en varias regiones. Mientras las autoridades han reconocido que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, están aprovechando el momento para impulsar sus propios intereses, e intentan enmarcar las pacíficas protestas económicas como un llamado a una confrontación más amplia.

Sin embargo, millones de personas salieron el lunes a las calles en diversas ciudades de Irán para expresar su respaldo a las autoridades y a las fuerzas militares, al tiempo que condenaron los recientes actos terroristas ocurridos en distintas partes del país.

En reacción a las recientes amenazas de Trump, los funcionarios iraníes han advertido que las bases estadounidenses en la región serán blanco de ataques si Washington lanza algún ataque.

