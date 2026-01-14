CGRI advierte de respuesta decisiva a cualquier error de EEUU e Israel

El comandante del CGRI ha advertido a EE.UU., Israel y sus mercenarios terroristas que cualquier error de cálculo será respondido de manera decisiva y aplastante.

“El poderoso y popular CGRI está en plena preparación para dar una respuesta decisiva a los errores de cálculo del enemigo y sus mercenarios internos”, ha afirmado este miércoles el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el general de división Mohamad Pakpur, en una declaración.

El general Pakpur se ha dirigido a los responsables de los recientes disturbios, quienes han explotado las protestas legítimas de los iraníes, causadas por la presión económica, para provocar disturbios con actos violentos, calificándolos como “mercenarios al estilo Daesh” que operan bajo la dirección de potencias extranjeras.

En un mensaje que dirigió con motivo de la amplia participación popular en las ceremonias fúnebres de los mártires de la seguridad en todo el país, Pakpur ha destacado que el CGRI “frustrará los complots delirantes de los gobernantes de la Casa Blanca y Tel Aviv contra Irán”.

“Con la confianza en Dios Todopoderoso, bajo el liderazgo del Líder y mediante la sagrada unidad de la nación iraní, anularemos las maquinaciones de los gobernantes de la Casa Blanca y Tel Aviv contra un ‘Irán Fuerte’”, ha ratificado.

Además, el comandante del CGRI ha identificado al presidente estadounidense, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como los principales arquitectos del reciente derramamiento de sangre.

“Sin duda, Trump y Netanyahu son los asesinos de la juventud iraní y los defensores de la seguridad del Estado”, ha asegurado en el comunicado.

A continuación, se ha referido a Trump como un “jugador criminal” y “Nimrod de la época”, y a Netanyahu como un “asesino de niños”, enfatizando que sus “crímenes brutales” en todo el territorio iraní nunca serán olvidados y serán respondidos con represalias en el momento apropiado.

El general Pakpour también ha rendido homenaje a las multitudinarias manifestaciones a nivel nacional celebradas el lunes, elogiando la “perspicacia y el coraje” de los iraníes que se solidarizaron con los mártires de la seguridad.

Desde el 28 de diciembre, comenzaron en Teherán, la capital, manifestaciones pacíficas en las que los comerciantes suspendieron temporalmente sus actividades en señal de descontento por la devaluación de la moneda nacional.

Aunque las autoridades iraníes reconocieron que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, especialmente Estados Unidos e Israel, aprovecharon la situación para impulsar sus propios intereses, incitando a la violencia. Este contexto ha provocado la muerte de civiles y militares, además de causar cuantiosos daños en la infraestructura pública y privada.

En los últimos días, Trump ha apoyado repetidamente a los alborotadores y amenazado con atacar a Irán si el país mata a quienes él ha calificado como “manifestantes pacíficos”.

El martes, Trump instó a los alborotadores a tomar posesión de las instituciones estatales y afirmó a los grupos respaldados por el extranjero que “la ayuda está en camino”.

Los funcionarios iraníes han advertido que las bases estadounidenses en la región serán blanco de ataques si Washington lanza algún ataque.

mbn/tmv