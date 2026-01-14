“Trump es el presidente más cobarde de la historia de EEUU”

Si nos enfrentamos al presidente de EE.UU., Donald Trump, y no mostramos debilidad ante sus amenazas, lo venceremos, ha destacado un legislador iraní.

“No se debe otorgar valor a las amenazas de Trump; hace años que Estados Unidos, bajo la administración de Trump, ha utilizado todos sus esfuerzos para imponer sanciones y ejercer presión económica sobre el pueblo iraní, y ya no tienen nuevas herramientas contra nuestra nación”, ha destacado el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezai, durante una entrevista con la agencia iraní de noticias ISNA.

Tras calificar a Trump como “el presidente más cobarde de la historia de EE.UU.”, Rezai ha señalado que cualquier gobierno o nación que se haya enfrentado con firmeza a Trump ha logrado resistir, y al final ha sido el propio Trump quien ha tenido que reducir sus exigencias.

Al recordar la postura de las autoridades yemeníes ante Trump, ha aseverado que, aunque las fuerzas yemeníes cuentan con “el mínimo poder armamentístico” frente a EE.UU., lograron resistir las exigencias del magnate estadounidense.

Además, ha augurado que si Irán no muestra debilidad y resiste, “sin ninguna duda, venceremos a Trump”, quien, según él, “se arrodillará ante el gran pueblo de Irán”.

En reacción a las repetidas amenazas militares del presidente norteamericano, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, acusó el martes a Trump y al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de ser los “principales asesinos del pueblo iraní”.

