Irán acusa a Trump de incitar a la violencia y amenazar la soberanía

Irán ha denunciado ante la ONU que las declaraciones de Trump incitan a la violencia en el país persa y amenazan con una posible intervención militar.

Mediante una carta dirigida el martes al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, y al presidente actual del Consejo de Seguridad de dicho organismo, Abukar Dahir Osman, el representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Said Iravani, condenó las afirmaciones realizadas más temprano en la misma jornada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En sus declaraciones, Trump aseguró que la ayuda a los alborotadores está en camino, que suspendió los diálogos con los funcionarios iraníes e instó a los vándalos a continuar los disturbios.

En una publicación en su cuenta de X, la misión de Irán ante la ONU, adjuntando la carta del embajador iraní, destacó que “las fantasías y la política de Estados Unidos hacia Irán tienen su raíz en un cambio de régimen, con sanciones, amenazas, disturbios provocados y caos como modus operandi para fabricar un pretexto para una intervención militar”.

Al señalar que “este plan ya ha fracasado antes”, la nota agregó que “el pueblo iraní defenderá su país—y, sin lugar a dudas, (esta táctica) volverá a fracasar”.

En la carta, el representante iraní añadió que “esta imprudente declaración fomenta explícitamente la desestabilización política, incita e invita a la violencia y amenaza la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional de la República Islámica de Irán”, según se señala en el documento.

En otra parte de sus declaraciones, calificó la situación como una “violación flagrante de los principios fundamentales del derecho internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza” y del “principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados”.

Destacó que esa “retórica intervencionista” forma parte de una tendencia continua y creciente, “encaminada a la desestabilización política”, por parte del presidente de EE.UU. y registrada en las últimas semanas.

En otro apartado de la carta, subrayó que las declaraciones de Trump deben analizarse dentro de un contexto más amplio, que incluye la “fracasada guerra de los 12 días” contra Irán, en junio pasado, y como parte de una “política más amplia destinada al cambio de régimen”.

Esa política, según se precisa, se aplica mediante la llamada campaña de “máxima presión”, que incluye la intensificación de sanciones unilaterales, la desestabilización social y económica deliberada, la propagación sistemática de la inseguridad y la incitación a los jóvenes a enfrentarse al Gobierno iraní.

Por lo tanto, Teherán responsabiliza directamente a Washington y al régimen israelí por la pérdida de vidas de civiles inocentes, en particular entre los jóvenes, como resultado de esa política.

Desde el 28 de diciembre comenzaron unas manifestaciones pacíficas en Teherán, la capital, donde comerciantes suspendieron de forma temporal sus actividades en señal de descontento por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Mientras las autoridades han reconocido que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, están aprovechando el momento para impulsar sus propios intereses, e intentan enmarcar las pacíficas protestas económicas como un llamado a una confrontación más amplia.

Decenas de miembros de las fuerzas de seguridad perdieron la vida durante los disturbios del jueves y el viernes. El Gobierno de Irán ha anunciado tres días de luto nacional en honor a los mártires de la “lucha de resistencia nacional de iraníes frente a EE.UU. y el régimen sionista”.

El lunes, millones de personas salieron a las calles en diversas ciudades de Irán para expresar su respaldo a las autoridades y a las fuerzas militares, al tiempo que condenaron los recientes actos terroristas ocurridos en distintas partes del país.

ght/hnb