Embajadas de Irán izan banderas a media asta en homenaje a víctimas del terrorismo

En homenaje a víctimas de recientes ataques terroristas en Irán, embajadas iraníes en los países europeos ondean a media asta la bandera de la República Islámica.

“La bandera de Irán ha sido izada a media asta en duelo por nuestros compatriotas, quienes fueron martirizados en los recientes disturbios terroristas, con una violencia similar a la de Daesh, organizados por EE.UU. e Israel”, ha destacado este lunes la representación iraní en Ginebra (Suiza).

Por su parte, la embajada iraní en Roma, Italia, señala que la bandera de Irán ha sido enarbolada a media asta en honor a los mártires en los disturbios recientes en el país persa.

En este contexto, otras representaciones diplomáticas de Irán también han realizado gestos similares para honrar la memoria de los mártires de los recientes ataques terroristas.

En la misma jornada, millones se han congregado en las calles de las ciudades iraníes para condenar los recientes actos terroristas de los elementos vinculados a EE.UU. e Israel..

El domingo, el Gobierno iraní proclamó tres días de luto oficial en homenaje a los mártires de la resistencia nacional.

El 28 de diciembre, comenzaron manifestaciones pacíficas en Teherán, la capital, donde comerciantes suspendieron de forma temporal sus actividades en señal de descontento por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Mientras las autoridades han reconocido que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, están aprovechando el momento para impulsar sus propios intereses, e intentan enmarcar las pacíficas protestas económicas como un llamado a una confrontación más amplia.

Los funcionarios de seguridad iraníes informan que cientos de individuos han sido arrestados en diversas provincias en relación con los recientes disturbios, mientras que altos funcionarios señalan la participación extranjera, incluidos Estados Unidos e Israel, como responsables de convertir las protestas económicas en disturbios violentos.

