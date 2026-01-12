Irán promete castigar a los vándalos y terroristas entrenados

Irán ha revelado que las pruebas confirman que los alborotadores y terroristas implicados en los disturbios recibieron entrenamiento y, de manera intencional, buscaban desestabilizar el país.

El presidente del Poder Judicial de Irán, Qolamreza Mohseni Eyei, ha afirmado este lunes que la manera en que los terroristas y alborotadores emplearon tanto armas blandas como duras, así como la letalidad con la que destruyeron los bienes del pueblo, demuestran que fueron entrenados, organizados y movilizados.

Al asegurar que Irán perseguirá los asesinatos registrados a través de las instituciones internas, Eyei ha enfatizado que el Poder Judicial tomará también medidas firmes y eficaces en las organizaciones internacionales competentes.

“Los recientes disturbios acaecidos fueron provocados en algunos casos desde fuera del país. Las autoridades de los regímenes de Estados Unidos e Israel y sus enlaces y elementos deberían ser perseguidos”, ha apostillado, denunciando que ellos son causantes del martirio y el deceso de los ciudadanos iraníes y tienen que ser procesados tanto a nivel nacional como internacional.

El titular iraní ha subrayado que los alborotadores, además de recibir severas y legales condenas, deben indemnizar los daños que causaron en los bienes públicos y privados.

El 28 de diciembre, Teherán, la capital, fue escenario de manifestaciones pacíficas en las que comerciantes suspendieron temporalmente sus actividades en señal de descontento por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Si bien las autoridades reconocieron que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, aprovecharon la situación para impulsar sus propios intereses, incitando a la violencia, lo que ha provocado la muerte de civiles y militares, además de cuantiosos destrozos en la infraestructura pública y privada.

Este lunes, cientos de miles de personas, congregadas en las plazas principales de diversas ciudades de Irán, expresaron su respaldo a las autoridades y las fuerzas militares, al tiempo que condenaron los recientes actos terroristas ocurridos en diferentes partes del país.

