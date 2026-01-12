Irán: La respuesta a EEUU e Israel va a ser clara y dolorosa

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán aclara que la respuesta de la República Islámica a EE.UU., Israel y los alborotadores es muy clara.

En declaraciones realizadas este lunes, al margen de la masiva marcha del pueblo en Teherán, la capital, contra las recientes acciones terroristas promovidas por Estados Unidos y el régimen de Israel contra la nación persa, Ali Lariyani ha subrayado que la participación multitudinaria del pueblo envía un mensaje claro a los alborotadores y a sus patrocinadores estadounidenses e israelíes. “La respuesta de Irán a EE.UU., Israel y alborotadores es muy clara”, ha enfatizado.

Desestimando un posible ataque de Estados Unidos e Israel, Lariyani ha aseverado que las Fuerzas Armadas de Irán tienen planes al respecto: “Seguramente, actuarán de tal manera que resultará doloroso para ellos”, ha apostillado.

Cientos de miles de personas, congregadas en las plazas principales de diversas ciudades de Irán, han respondido este lunes a la convocatoria del Gobierno para movilizarse por la “unidad nacional y el respeto por la paz”.

Los manifestantes han expresado respaldo a sus autoridades y fuerzas militares, mientras que han condenado los recientes actos terroristas acaecidos en diferentes partes del país.

