Irán: La respuesta a EEUU e Israel va a ser clara y dolorosa

En declaraciones realizadas este lunes, al margen de la masiva marcha del pueblo en Teherán, la capital, contra las recientes acciones terroristas promovidas por Estados Unidos y el régimen de Israel contra la nación persa, Ali Lariyani ha subrayado que la participación multitudinaria del pueblo envía un mensaje claro a los alborotadores y a sus patrocinadores estadounidenses e israelíes. “La respuesta de Irán a EE.UU., Israel y alborotadores es muy clara”, ha enfatizado.
Desestimando un posible ataque de Estados Unidos e Israel, Lariyani ha aseverado que las Fuerzas Armadas de Irán tienen planes al respecto: “Seguramente, actuarán de tal manera que resultará doloroso para ellos”, ha apostillado.
Cientos de miles de personas, congregadas en las plazas principales de diversas ciudades de Irán, han respondido este lunes a la convocatoria del Gobierno para movilizarse por la “unidad nacional y el respeto por la paz”.
Los manifestantes han expresado respaldo a sus autoridades y fuerzas militares, mientras que han condenado los recientes actos terroristas acaecidos en diferentes partes del país.
