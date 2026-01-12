Irán alerta: Fuerzas Armadas están listas para repeler cualquier maldad

Irán ha enfatizado que los recientes disturbios en el país están impulsados por EE.UU. e Israel, asegurando que sus FF.AA. están listas para cualquier maldad.

En su rueda de prensa semanal de los lunes, el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, ha explicado que las protestas pacíficas por temas económicos en los primeros días fueron tratadas con diálogo por parte del gobierno, pero en una segunda fase, a partir del jueves pasado, el país se enfrentó a una ola de uso de armas de fuego y armas blancas en varias provincias, que coincidió con declaraciones de intervención de los funcionarios estadounidenses y del régimen sionista.

“Aunque en ocasiones anteriores se presentó una imagen vaga de intervención extranjera, esta vez se ha afirmado de manera explícita que los elementos del Mossad (israelí) están junto al pueblo”, ha denunciado Baqai.

Esta injerencia —ha acentuado el vocero persa— deja en claro que “EE.UU. e Israel no tienen ningún compromiso con los estándares internacionales” y lo que buscan es “provocar violencia y caos en el país, con el fin de que más vidas de nuestro pueblo se pierdan”.

El decimotercer día de la guerra agresiva de EE.UU. e Israel

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ha afirmado que “lo que está ocurriendo en los últimos días en Irán se considera el decimotercer día de la guerra agresiva de EE.UU. e Israel contra Irán” que duró 12 días en junio pasado.

Baqai ha asegurado que las intervenciones de EE.UU. y el régimen sionista han sido documentadoa. “Existen pruebas irrefutables de la presencia de individuos armados y organizados entre los manifestantes con el fin de atacar a la gente y cometer crímenes, tales como los ataques a la infraestructura, lugares culturales y centros de salud, e incluso el asesinato de una enfermera quemada viva allí... Esto ya lo habíamos visto antes con elementos como Daesh”, ha precisado.

Además, ha dicho que todos estos documentos serán puestos en conocimiento público y serán registrados en organismos internacionales. De hecho, ha indicado que la misión iraní ante las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra ya han presentado denuncias al respecto.

Las Fuerzas Armadas están listas para repeler cualquier maldad

En respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de una guerra y un enfrentamiento militar, Baqai ha remarcado la total y constante preparación de las Fuerzas Armadas, para defender, junto al pueblo, la integridad de Irán. “Nuestras Fuerzas Armadas están listas, como siempre, para repeler cualquier maldad”, ha enfatizado.

Respecto a las posturas de algunos países europeos respecto a los disturbios en Irán, Baqai ha afirmado que sus gobiernos han fallado en cumplir con su responsabilidad de garantizar la seguridad y protección de nuestras representaciones diplomáticas.

Ha puesto de manifiesto que misiones diplomáticas iraníes en Europa han sido blanco de ataques e incluso de la profanación de la bandera del país persa, lo que contraviene todos los principios y normas diplomáticas.

Baqai ha precisado que el ataque a la bandera iraní en Londres es inaceptable y que, tras convocar al embajador británico, Irán ha expresado su firme rechazo.

El 28 de diciembre comenzaron unas manifestaciones pacíficas en Teherán, la capital, donde comerciantes suspendieron de forma temporal sus actividades en señal de descontento por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Mientras las autoridades han reconocido que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, están aprovechando el momento para impulsar sus propios intereses, e intentan enmarcar las pacíficas protestas económicas como un llamado a una confrontación más amplia.

Los funcionarios de seguridad iraníes informan que cientos de individuos han sido arrestados en diversas provincias en relación con los recientes disturbios, mientras que altos funcionarios señalan la participación extranjera, incluidos Estados Unidos e Israel, como responsables de convertir las protestas económicas en disturbios violentos.

