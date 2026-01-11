Gobierno iraní convoca gran movilización popular contra actos terroristas

El Gobierno iraní ha invitado a todos los ciudadanos a participar el lunes en una marcha por la “unidad nacional y el respeto por la paz”.

El Gobierno de la República Islámica de Irán, mediante un comunicado divulgado este domingo, ha invitado al pueblo a participar el lunes 12 de enero en una marcha en rechazo de los recientes actos terroristas y disturbios violentos acaecidos en el país.

“Querido y honorable pueblo de Irán: algunas deficiencias y problemas económicos han generado preocupación y protestas legítimas por parte de ciertos sectores de la población y, tal como lo ha enfatizado el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, el presidente, todos los miembros del Gobierno y los funcionarios están comprometidos a escuchar las opiniones y críticas de los manifestantes y a trabajar incansablemente para resolver estos problemas, sin escatimar esfuerzos”, reza el comunicado.

Prosigue que “fuerzas mercenarias y terroristas vinculadas al maligno régimen sionista y a los criminales estadounidenses han atacado el patrimonio cultural del país, lugares públicos y religiosos, así como bienes públicos, realizando actos de destrucción en su máximo nivel. Una acción que ningún iraní patriota, incluso si está en desacuerdo con el Gobierno, aprobaría”, indica la declaración.

En otra parte del comunicado, el Gobierno de la República Islámica de Irán rinde homenaje a los mártires del pueblo y al valor de quienes protegen la seguridad nacional, y reafirma el derecho de los ciudadanos a manifestarse junto con su esfuerzo para resolver los problemas económicos y mejorar la situación del país, por tanto, invita a todos los iraníes, incluidos los empleados públicos, a participar el lunes, 12 de enero, en la marcha y concentración titulada “Unidad Nacional y Respeto por la Paz y la Amistad”.

“Tal como lo demostraron durante la guerra de 12 días contra el régimen sionista y Estados Unidos, los participantes podrán mostrar nuevamente su unidad y cohesión nacional al mundo y expresar su rechazo a los terroristas, mercenarios y agentes de los enemigos sionistas y estadounidenses”, ha remarcado.

Desde el 28 de diciembre comenzaron unas manifestaciones pacíficas en Teherán, la capital, donde comerciantes suspendieron de forma temporal sus actividades en señal de descontento por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Mientras las autoridades han reconocido que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, están aprovechando el momento para impulsar sus propios intereses, e intentan enmarcar las pacíficas protestas económicas como un llamado a una confrontación más amplia.

Los funcionarios de seguridad iraníes informan que cientos de individuos han sido arrestados en diversas provincias en relación con los recientes disturbios, mientras que altos funcionarios señalan la participación extranjera, incluidos Estados Unidos e Israel, como responsables de convertir las protestas económicas en disturbios violentos.

