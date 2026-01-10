Irán llega a 2026 entre avances diplomáticos y desafíos regionales clave

En 2025, Irán vivió una serie de acontecimientos diplomáticos y políticos claves, que reflejaron tanto avances estratégicos como desafíos significativos regionales e internacionales.

El 17 de enero de 2025, Irán y Rusia firmaron un Acuerdo Integral de Asociación Estratégica, reforzando la cooperación política, económica y militar.

En abril, comenzaron las negociaciones nucleares indirectas entre Irán y Estados Unidos, mediadas por Omán.

El objetivo fue concertar un nuevo acuerdo nuclear a cambio del alivio de sanciones, aunque Teherán expresó profundas dudas sobre las intenciones de Washington.

Mientras que Estados Unidos expresaba públicamente sus intenciones de continuar negociando el pacto, Irán se despertó el 13 de junio con ataques israelíes. Asesinaron a numerosos científicos y comandantes del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y cerca de mil civiles. Irán por su parte, respondió los ataques, hasta que el 24 de junio, el conflicto terminó con un alto al fuego mediado internacionalmente.

Durante 2025, el presidente Pezeshkian realizó visitas a países asiáticos, la cumbre anual de las Naciones Unidas en Nueva York, participó en foros regionales —incluidos la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái y Cumbre Internacional de Paz y Confianza en Turkmenistán— reforzando de esta forma la diplomacia iraní.

El año 2025 combinó para Irán avances estratégicos con potencias orientales y vecinos, junto a retos significativos en la esfera nuclear y de seguridad. La prioridad del país fue gestionar crisis, mantener relaciones claves con Rusia, China y Arabia Saudí y consolidar su papel en la seguridad regional.

Samaneh Kachui, Teherán

