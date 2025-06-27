Canciller: Irán no negoció tregua; está listo ante incumplimientos

El canciller de Irán, Abás Araqchi, afirma que Israel se vio obligado a poner fin a su agresión de 12 días “por desesperación” y sin condiciones previas.

En declaraciones realizadas el jueves durante una entrevista televisada, Araqchi dijo que fue el régimen sionista el que pidió el cese de las operaciones de represalia iraníes, que habían infligido graves daños en los territorios ocupados.

Enfatizó que las autoridades pertinentes iraníes había acordado poner fin a las operaciones de represalia solo si el enemigo cesaba su agresión incondicionalmente; una condición que la entidad sionista finalmente aceptó porque se encontró en desventaja, añadió Araqchi.

El máximo diplomático puso de relieve que Irán responderá firmemente ante cualquier violación del régimen israelí.

Irán no entró en negociaciones para una tregua

Araqchi descartó la idea de que la República Islámica entrara en negociaciones con alguna de las partes con el objetivo de poner fin a la agresión que comenzó el régimen israelí el 13 de junio sin provocación alguna y en medio de las negociaciones nucleares indirectas entre Irán y Estados Unidos.

“No aceptamos un alto el fuego porque un alto el fuego es producto de negociaciones o el resultado de un acuerdo entre dos partes para detener las operaciones tras el diálogo y la discusión”, afirmó insistiendo en que “no aceptamos ningún cese del fuego ni suspensión de operaciones que implique un acuerdo previo”.

Irán responderá con decisión a cualquier incumplimiento

Araqchi sostuvo que Irán tiene “serias dudas” sobre el compromiso del régimen israelí de cesar su agresión, dado su historial pasado, especialmente en Gaza y el Líbano.

Sin embargo, afirmó que Irán no es el Líbano y que cualquier violación será respondida con una respuesta rápida y decisiva de las Fuerzas Armadas iraníes, haciéndose eco de los altos comandantes militares, incluido el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Abdolrahim Musavi, y el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), el general de división, Mohamad Pakpur, quienes en declaraciones recientes han advertido contra cualquier nueva agresión.

Futuro de las conversaciones con EEUU bajo revisión

Araqchi también se refirió a la posibilidad de reanudar las conversaciones con Estados Unidos, que se suspendieron abruptamente tras la agresión israelí del 13 de junio. La agresión se produjo dos días antes de la sexta ronda de conversaciones prevista en Mascate, capital de Omán.

“El retorno a las conversaciones con Estados Unidos está bajo revisión y depende de nuestros intereses nacionales”, remarcó el alto diplomático iraní e indicó que, por el momento, no se habla de negociaciones y que no deben tomarse demasiado en serio las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump.

Apoyo a Irán demuestra el creciente prestigio del país

Araqchi subrayó que el hecho de que tantos países y organizaciones internacionales hayan expresado su apoyo a Irán durante la guerra impuesta por Israel demuestra la creciente influencia del país a nivel internacional.

Citó algunos de los organismos en cuestión, como la Organización de Cooperación Islámica (OCI), que agrupa a 57 países de mayoría musulmana, el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, una alianza regional, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), una alianza política, económica y de seguridad, y el grupo de economías emergentes BRICS.

“El apoyo a Irán en esta guerra demuestra que hemos entrado en la arena global para manifestar la legitimidad del pueblo iraní, nuestras posiciones y principios, y para obtener respaldo internacional”, afirmó.

La política de Irán es ampliar las relaciones de buena vecindad

Sobre los ataques con misiles de Irán a una base de EE.UU. en Catar, en respuesta a los ataques aéreos estadounidenses contra las tres instalaciones nucleares, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijo que el mensaje estaba dirigido a Washington , no a los países árabes, incluido Catar.

“Les expliqué claramente que si Estados Unidos nos ataca, aunque nuestros misiles aún no alcancen suelo estadounidense, sí pueden alcanzar bases estadounidenses cercanas. Y no tendríamos más remedio que tomar represalias contra esas bases, que, lamentablemente, se encuentran en sus países”, dijo, refiriéndose al mensaje que comunicó a sus homólogos árabes.

Precisó que el único mensaje que Irán quiere enviar a sus países vecinos es mensaje de amistad, buenas relaciones y vecindad.

Declaró que Irán tenía evidencia documentada de que estas bases eran utilizadas por Estados Unidos contra Irán, en apoyo al régimen israelí, sin el conocimiento de sus anfitriones.

El principio de la política exterior de Irán son intereses del pueblo

Araqchi criticó que la agresión desatada por el régimen israelí, así como por Estados Unidos, que es miembro permanente de Estados Unidos, representa un golpe a la credibilidad del Tratado de No Proliferación (TNP) nuclear.

“Va más allá de simplemente desacreditar el TNP, socava todo el régimen de no proliferación, un sistema que se ha estado construyendo durante años, a través de conferencias de desarme, las Naciones Unidas y otras instituciones, supuestamente para hacer del mundo un lugar más seguro”, señaló.

El diplomático iraní aclaró que decisión de Teherán de seguir adhiriéndose al TNP y retirarse se basa en una evaluación cuidadosa de los intereses de la nación. “Sean cuales sean estos intereses, actuaremos en consecuencia. En la diplomacia y la política exterior, nada es sagrado ni absoluto. No hay ‘deber’ ni ‘no debe’; el único criterio es el interés nacional de la República Islámica de Irán y su pueblo”, expresó.

Recurrir al ‘snapback’ es un error histórico

Araqchi también abordó los intentos de la troika europea —el Reino Unido, Francia y Alemania— de invocar el llamado mecanismo ‘snapback’ que permitiría el regreso de las sanciones de las Naciones Unidas contra Irán, que fueron suspendidas en virtud del acuerdo nuclear de 2015.

“El mayor error histórico de Europa sería invocar este mecanismo porque, al hacerlo, Europa pondría fin definitivamente a su papel en la cuestión nuclear iraní”, advirtió.

El titular iraní señaló que tal y como Estados Unidos ha complicado el futuro de las conversaciones al atacar a la República Islámica, las partes europeas también estarían obstruyendo cualquier posible compromiso diplomático al recurrir a ese mecanismo.

El jefe de la AIEA no es bienvenido en Irán por ahora

Araqchi dijo además que la República Islámica ha decidido no permitir que Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), ingrese al país por ahora.

Citó el proyecto de ley aprobado por el Parlamento, que fue respaldado el jueves por el Consejo de Guardianes, ordenando la suspensión inmediata de la cooperación con el organismo de control nuclear de la ONU debido a su reciente resolución con motivaciones políticas contra el país que había acusado falsamente a Teherán de “incumplimiento” con la agencia.

La resolución, impulsada por la troika europea y respaldada por Estados Unidos, llegó un día antes de que el régimen israelí lanzara su agresión contra Irán.

Según fuentes confidenciales, el régimen se sintió envalentonado por el informe y la decisión de llevar a cabo su agresión no provocada e injustificada contra un miembro signatario del TNP.

