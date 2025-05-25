Irán convoca al diplomático francés por acusaciones infundadas

La Cancillería iraní convoca al encargado de negocios francés en Teherán por las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Francia contra el país persa.

El jefe del Segundo Departamento de Europa Occidental de la Cancillería de Irán, Mohamad Tanhaei, trasmitió este domingo al encargado de negocios francés en Teherán la enégica protesta por las declaraciones insultantes y las acusaciones infundadas del canciller francés, Jean-Noël Barrot, contra la República Islámica de Irán, sobre la falta de libertad en el país persa.

Asimismo, Tanhai indicó que las declaraciones del canciller francés constituyen una flagrante interferencia en los asuntos internos de Irán.

El diplomático iraní censuró las posturas irresponsables y provocadoras de Barrot y ha exigido una explicación oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores francés.

“El Gobierno francés, como uno de los principales partidarios del régimen sionista en sus continuas y graves violaciones de los derechos humanos y de los derechos humanitarios, especialmente el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, no tiene autoridad moral para hacer afirmaciones sobre los derechos humanos y acusar a otros”, enfatizó Tanhai.

El encargado de negocios francés, a su vez, ha expresado que transmitirá el asunto a su Gobierno.

Tras el Festival de Cannes y la ceremonia de entrega de premios, el canciller francés hizo declaraciones intervencionistas sobre la situación interna en Irán.

La película del director iraní Jafar Panahi, It Was Just an Accident, fue galardonada el sábado con la Palma de Oro, el máximo galardón otorgado por el Festival de Cine de Cannes.

En un comentario intrusivo, el ministro de Asuntos Exteriores francés dijo en una publicación en francés en su cuenta X que la película reavivará “la esperanza de los luchadores por la libertad en todo el mundo”.

