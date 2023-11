Líder de Irán: Arteria y flujo vitales de Israel deben ser cortados

El Líder de Irán reitera su llamado a romper lazos políticos e impedir el flujo de energía y bienes a Israel, señalando que condenarlo únicamente no es suficiente.

“El principal trabajo que se puede hacer es cortar la arteria y el flujo vitales del régimen sionista, y los gobiernos islámicos tienen que impedir que el combustible y los bienes lleguen a este régimen”, ha indicado este domingo el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, durante una reunión con los comandantes del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán al margen de su visita a la exposición de los últimos logros de la Fuerza Aeroespacial del CGRI en la Universidad de Ciencias y Tecnologías Ashura.

Al considerar que condenar únicamente las acciones del régimen sionista contra la Franja de Gaza no es suficiente, ha enfatizado que “los gobiernos islámicos deben cortar sus relaciones políticas con el régimen sionista, al menos durante un período de tiempo limitado”.

El ayatolá Jamenei también ha instado a las naciones a continuar con las protestas masivas en un intento por no permitir que la opresión del pueblo palestino quede en el olvido. “Creemos en la promesa de Dios y vemos un futuro brillante. Cumpliremos con nuestro deber”, ha manifestado.

Líder critica a los países occidentales por apoyar al régimen racista israelí

El Líder de Irán ha subrayado que “el régimen sionista es un símbolo de discriminación racial. Los sionistas se consideran a sí mismos una raza superior y, al resto de la humanidad, seres de raza inferior. Es por ese motivo que han matado a varios millares de niños (palestinos) sin que les pese la consciencia”.

“Cuando el presidente estadounidense, el canciller alemán, el presidente francés y el primer ministro británico apoyan y ayudan a un régimen tan racista, significa que estos hombres apoyan la discriminación racial, el tema más odioso del mundo”, ha repudiado.

Israel no logró destruir a HAMAS: su derrota en Gaza es un hecho

El Líder también ha enfatizado que el régimen de Israel no ha logrado destruir al Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) y la Resistencia y detenerlos a pesar de utilizar todo su poder militar y realizar bombardeos masivos en Gaza.

“La derrota del régimen sionista en Gaza es un hecho. Entrar a los hospitales o a las casas de las personas no es una victoria porque la victoria significa derrotar al bando contrario, algo que el régimen sionista no ha logrado hasta ahora y no podrá hacerlo en el futuro”, ha aclarado.

Según el ayatolá Jamenei, el brutal bombardeo de hospitales y de mujeres y niños en Gaza es señal de extrema irritación de los dirigentes del régimen sionista por esa derrota.

Israel libró la brutal guerra en la bloqueada Franja de Gaza el 7 de octubre después de que el movimiento de Resistencia palestino HAMAS lanzara la operación Tormenta de Al-Aqsa contra la entidad ocupante en respuesta de la intensificación de sus crímenes contra los palestinos.

Desde el inicio de la agresión, el régimen de Tel Aviv ha matado al menos a 12 300 palestinos, entre ellos más de 5000 niños y 3300 mujeres, y ha herido a otras 30000 personas. A pesar de causar una carnicería en Gaza, no ha logrado ningún éxito significativo en el campo de batalla con los combatientes palestinos durante su operación terrestre.

