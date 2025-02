“La soberanía de Panamá no está en cuestión”, así declara Mulino

El presidente panameño, José Raúl Mulino, ha enfatizado que la soberanía de Panamá no está en cuestión y “el canal es operado por Panamá y lo seguirá siendo”.

“No cabe duda que el canal es operado por Panamá y lo seguirá siendo. No creo que haya habido discrepancia en eso”, ha subrayado este domingo Mulino en una conferencia de prensa en la Ciudad de Panamá, la capital, tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Al respecto a las alegaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la presencia de las fuerzas chinas en este canal estratégico, el mandatario panameño ha dejado claro que el canal es operado por su país. “El presidente [Trump] tiene su opinión sobre la presencia de China, y eso no lo puedo cambiar. Yo no me puedo meter en el canal por su autonomía constitucional”, ha destacado.

También, ha detallado que los puertos chinos son auditados por la autoridad panameña. “Aclaramos sobre el Tratado del Canal, más le preocupa el tema de los puertos chinos, le dije que por primera vez están siendo auditados”, ha agregado.

La soberanía de Panamá no está en cuestión

Mulino ha puesto de relieve que “la soberanía de Panamá no está en cuestión”, al exigir a los panameños a “estar tranquilos”. “No hay amenazas sobre el control del canal o intervención militar de Estados Unidos y eso quedó claro con el secretario de Estado”, ha afirmado.

En cuanto a los vínculos entre EE.UU. y Panamá, el presidente panameño ha aseverado que Washington ha ignorado durante recientes años su misión diplomática en este país centroamericano. “Esto influye y perjudica mucho las relaciones bilaterales”, explicó.

EEUU exige cambios inmediatos en el canal

Por su parte, el Departamento de Estado de EE.UU., a través de un comunicado, ha explicado que en este encuentro Rubio exigió “cambios inmediatos” para contrarrestar la supuesta influencia china en el Canal de Panamá.

“El control del Partido Comunista Chino sobre la zona del canal de Panamá es una amenaza para el canal [...] El secretario Rubio dejó claro que este ‘statu quo’ es inaceptable y que, en ausencia de cambios inmediatos, obligaría a Estados Unidos a tomar las medidas necesarias para proteger sus derechos en virtud del tratado”, ha explicado la nota.

Trump ha justificado su plan expansionista sobre el Canal, acusando a Panamá de romper las promesas que hizo para la transferencia final de la vía marítima estratégica en 1999 y de ceder su operación a China, acusaciones que el Gobierno panameño ha negado vehementemente.

El canal de Panamá, construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914, fue devuelto al país centroamericano, bajo el acuerdo de 1977 suscrito por el presidente demócrata Jimmy Carter, que incluyó en la neutralidad del canal y su accesibilidad al comercio mundial. Panamá retomó el control completo del paso comercial en 1999.

