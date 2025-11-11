Ni vacunas ni leche: UNICEF denuncia el castigo a los niños de Gaza

UNICEF denuncia que Israel ha retenido un millón de jeringuillas destinadas a la vacunación infantil y leche de fórmula, como nuevo episodio del genocidio en Gaza.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) acusó este martes a Israel de bloquear la entrada en la Franja de Gaza de un millón de jeringuillas destinadas a vacunar a menores.

El portavoz de la agencia, Ricardo Pires, indicó que también se ha impedido el ingreso de leche de fórmula para lactantes y que persisten muchas personas en situación de vulnerabilidad “a quienes no llega la ayuda” humanitaria esencial.

Pires detalló que “el domingo arrancó la campaña para vacunar a 40 000 niños menores de tres años que no han podido ser vacunados” por la guerra impuesta por Israel contra la franja desde octubre de 2023. Durante la primera jornada, más de 2000 menores recibieron sus dosis en una campaña planificada en tres fases.

La primera fase se extiende del 9 al 18 de noviembre, seguida de una segunda en diciembre y una tercera en enero. “Antes de la guerra teníamos una tasa del 98 por ciento de vacunación, pero ahora se encuentra por debajo del 70 por ciento”, explicó el vocero de UNICEF.

Esta drástica reducción se debe a que una gran parte de instalaciones “ha sido destruida o se encuentra gravemente dañada” por las operaciones militares, según precisó Pires.

El representante de UNICEF aclaró que esta intervención de emergencia es vital para reconstruir los daños causados al sistema sanitario de la Franja. Aunque no hay problemas de seguridad que afecten la campaña, el mayor desafío es “lograr jeringuillas y neveras” para continuar con la vacunación.

Según las autoridades sanitarias de Gaza, desde la entrada en vigor del alto el fuego el mes pasado, las fuerzas israelíes han causado la muerte de al menos 236 palestinos y han herido a otros 600 en el territorio. Estas cifras se suman a los 68 875 fallecidos y 170 679 heridos que, de acuerdo con el Gobierno de Gaza, han resultado de las ofensivas israelíes iniciadas en octubre de 2023.

