HAMAS abate a cuatro soldados israelíes en Gaza y lo prueba con vídeo

El grupo palestino HAMAS difundió las imágenes de una emboscada que mató a cuatro soldados israelíes en el campo de refugiados de Yabalia, en la Franja de Gaza.

El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), a través de las Brigadas Ezzedin Al-Qassam, publicó un video en el que muestra a combatientes preparando un artefacto explosivo antes de colocarlo en un tanque israelí Merkava en el área de Al-Omari, en Yabalia, norte de Gaza.

Conforme a las imágenes, un combatiente palestino sube al tanque y coloca la carga dentro de la torreta, provocando un incendio que mató a los soldados en su interior.

El video termina con una declaración que promete: “Como siempre, atacaremos de nuevo”.

Al-Qassam informó que la emboscada tuvo lugar el lunes y era parte de la operación ‘Bastón de Moisés’, lanzada en respuesta a la ofensiva israelí ‘Carros de Gedeón 2’, encaminada a tomar el control de la Ciudad de Gaza.

El ejército israelí confirmó la muerte de cuatro soldados y un herido leve tras el ataque, aunque no ha hecho comentarios sobre el video difundido por HAMAS.

La ofensiva del régimen sionista continúa en la Franja de Gaza, especialmente en la Ciudad de Gaza, a pesar de críticas internas por el riesgo que representa para cautivos israelíes en el enclave.

La actual ofensiva israelí en Gaza, iniciada el 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha un saldo trágico de 64 656 palestinos asesinados y otros 163 503 heridos, en su mayoría mujeres y niños.

mep/ncl