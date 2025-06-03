Cuba fustiga “matanza” y “mutilación” contra palestinos en Gaza

Cuba denuncia la “matanza” de palestinos en centros de distribución de ayuda habilitados por Israel en Gaza, en medio de críticas a ese mecanismo respaldado por EE.UU.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha condenado las agresiones de soldados sionistas contra los palestinos que van en busca de la ayuda distribuida por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), una organización gestionada por Israel y apoyada por Estados Unidos.

En un mensaje en su cuenta oficial en X, el canciller cubano exigió que el régimen israelí detenga las acciones militares en la Franja y permita la “entrada ayuda humanitaria sin límites ni condicionamientos”.

Condenamos matanza y mutilación de palestinos en centro distribución ayuda en #Gaza, consecuencia de situación exterminio a la que Israel somete a ese pueblo



Israel debe detener acciones militares en la Fanja y permitir entrada ayuda humanitaria sin límites ni condicionamientos

En los últimos días, fuerzas sionistas han abierto fuego casi a diario contra palestinos que van en busca de alimentos a los puntos habilitados por Israel para entregar comida en la Franja.

En tal sentido, Parrilla ha deplorado la nueva “matanza” y “mutilación” de palestinos en un centro de distribución de ayuda humanitaria.

La Fundación Humanitaria de Gaza ha sido duramente cuestionada por la ONU y por países y ONG, que rechazan la selectividad y reclaman el uso de los canales establecidos por Naciones Unidas para distribuir la ayuda.

En días pasados, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, denunció las horribles masacres cometidas por las fuerzas de ocupación israelíes en el enclave costero.

El genocidio perpetrado por la entidad ocupante ha causado la muerte a más de 54 500 personas en Gaza, desde octubre de 2023. La mayoría de las víctimas mortales son mujeres y niños.

gec/rba