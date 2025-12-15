Irán y Bielorrusia acuerdan hoja de ruta de cooperación para próximo año

Irán destaca las cooperaciones mutuales entre Teherán y Minsk para contrarrestar las sanciones unilaterales impuestas por los países occidentales.

“Las relaciones entre la República Islámica de Irán y Bielorrusia son amistosas, estrechas y sin ningún problema”, ha destacado este lunes el canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, durante la conferencia de prensa conjunta con su par bielorruso, Maxim Vladimirovich Ryzhenkov, en Minsk, capital de Bielorrusia.

Al hacer alusión a la visita del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, a Bielorrusia en agosto y el viaje del mandatario bielorruso, Alexander Lukashenko, a Irán el año pasado, ha señalado que las visitas recíprocas de los presidentes de los dos países “se consideran un hito en las relaciones bilaterales” de las dos naciones.

Respecto a las cooperaciones económicas entre los dos países, Araqchi ha calificado como “exitosos” los resultados de la ‘Comisión Económica Conjunta Irán-Bielorrusia’ celebrada en Teherán (capital iraní) la semana pasada, destacando que en dicha reunión se dio “buenos pasos hacia el desarrollo de las cooperaciones” entre los dos Estados.

“Siempre ha habido consultas muy estrechas y constructivas sobre cuestiones regionales, organizaciones internacionales y cuestiones de derechos humanos entre los dos países”, ha resaltado Araqchi.

Al señalar que Teherán y Minsk se encuentran en las organizaciones como la Unión Económica Euroasiática (UEEA), así como la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y los BRICS, ha recalcado que los dos países están decididos a aprovechar de las capacidades de estos organismos regionales e internacionales para ampliar las cooperaciones.

Al manifestar que Teherán y Minsk “están sujetos a sanciones unilaterales, injustas e ilegales impuestas por países occidentales”, el canciller iraní ha subrayado que existe cooperación bilateral en el marco de los organismos internacionales para contrarrestar las medidas coercitivas unilaterales y las sanciones ilegales.

El jefe de la Diplomacia iraní ha puesto de relieve que Teherán y Minsk han acordado delinear una “hoja de ruta” de un año para la cooperación bilateral con el objetivo de aprovechar las capacidades existentes en el ámbito económico de los dos países.

Irán y Bielorrusia firman 3 documentos de cooperaciones

Por su parte, Ryzhenkov ha aseverado que las dos partes han formado buenos lazos bilaterales en un periodo relativamente corto y ha destacado que el alto nivel de las relaciones entre Minsk y Teherán se basa en el respeto a los principios de soberanía, paz y multipolaridad.

“En el marco de diversas organizaciones como la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), BRICS y las Naciones Unidas, existen diversos programas y áreas de cooperación entre Irán y Bielorrusia que se están desarrollando continuamente”, ha apostillado.

Antes de la rueda de prensa conjunta, Araqchi y Ryzhenkov han firmado tres documentos de cooperaciones bilaterales en el campo de fortalecimiento de los lazos en relaciones internacionales, así como hacer frente a las sanciones y sus secuelas.

Los documentos incluyen una Declaración Conjunta sobre Principios Estratégicos para Contrarrestar las Medidas Coercitivas Unilaterales y Mitigar sus Consecuencias Negativas, una Declaración Conjunta sobre el Fortalecimiento del Papel del Derecho Internacional en las Relaciones Internacionales y un Programa de Cooperación entre los Ministerios de Asuntos Exteriores de Irán y Bielorrusia para 2026-2030.

Araqchi a Lukashenko: relaciones con Bielorrusia “no tienen obstáculos ni problemas”

En la misma jornada, Araqchi se ha reunido con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en la que el mandatario bielorruso ha expresado la disposición de su país para ampliar el desarrollo de lazos en todos los campos, en concreto en el ámbito económico y comercial.

Durante la aludida reunión, Araqchi ha destacado la importancia de reforzar la coordinación y la cooperación bilateral entre los dos países en el marco de los organismos internacionales, con el fin de preservar el Estado de derecho y el multilateralismo a nivel internacional.

El canciller iraní ha asegurado que “no existe ningún obstáculo o problema en las relaciones entre Irán y Bielorrusia”, subrayando que la base de la interacción bilateral es económica y que esta cooperación “se desarrolla día a día”.

