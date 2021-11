Movimientos sospechosos de tropas de EEUU en Kurdistán iraquí

Una fuente de seguridad iraquí alerta de sospechosos movimientos de tropas de EE.UU. en la zona fronteriza con Siria en dirección a la región del Kurdistán iraquí.

“Los drones de reconocimiento en la frontera iraquí-sirio han monitoreado y registrado en los últimos días, el transporte de equipos y vehículos militares estadounidenses a través del cruce de Fishjabur en Siria y pasando por la provincia de Duhok, mientras se transferían a bases militares estadounidenses en la región del Kurdistán iraquí”, ha asegurado la fuente de seguridad iraquí a la agencia local de noticias Al-Maluma.

De acuerdo con la misma fuente, “el Ejército estadounidense ha transferido nuevo equipo militar y logístico desde Siria a Irak, específicamente a la base de Al-Harir en la provincia de Erbil”, en la región del Kurdistán iraquí (norte).

En este contexto, el 7 de noviembre, medios informaron que se envió un convoy de 270 vehículos militares estadounidenses que transportaban armas y equipo militar desde la provincia de Al- Hasaka, en el noreste de Siria, al norte de Irak, en una de las operaciones de este tipo más grandes que han llevado a cabo las fuerzas de ocupación estadounidenses en los últimos años.

En 2014, Washington envió otras 5000 tropas a Irak, so pretexto luchar contra el terrorismo y el grupo terrorista Daesh, no obstante, tras la victoria de Bagdad frente a este grupo extremista, en diciembre de 2017, las autoridades estadounidenses prometieron “reducir gradualmente” su presencia en suelo iraquí; pero no lo hicieron.

A pesar de varias rondas de conversaciones estratégicas entre Bagdad y Washington para poner fin a la presencia militar estadounidense en Irak tras el fin de la guerra contra Daesh, y la aprobación del plan de expulsión de todas las tropas extranjeras del territorio iraquí en el Parlamento de este país, EE.UU. sigue violando esta resolución y no saca sus tropas de Irak.

La exigencia para que salgan las tropas estadounidenses de Irak se ha convertido en un tema constante, especialmente luego del brutal asesinato del teniente general iraní Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán; del subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak (Al-Hashad Al-Shabi, en árabe), Abu Mahdi al-Muhandis; y de varios de sus compañeros, en un ataque aéreo perpetrado por EE.UU. el 3 de enero de 2020. Tras la agresión, el Parlamento de Irak aprobó una resolución para exigir la salida de todas las tropas extranjeras del país mesopotámico.

Los grupos iraquíes denuncian que la presencia de tropas de EE.UU. en su patria ha aumentado la inseguridad y advierten de que si no dejan el país, no descartan usar la opción militar para expulsarlas.

sbr/ncl/hnb