Jornada Mundial de Solidaridad con Venezuela condena amenazas de EEUU

Cientos de personas expresaron en distintas partes del mundo su apoyo a Venezuela y condenaron la política belicista de Estados Unidos hacia el país bolivariano.

Venezuela recibió el sábado una lluvia de mensajes de solidaridad, provenientes de numerosos países en respaldo del pueblo y el Gobierno bolivarianos ante las maniobras de la administración de Donald Trump, que busca justificar una intervención militar con la excusa de una guerra contra el narcotráfico, mientras persigue el control de los recursos energéticos y minerales estratégicos de la nación y de la región.

Cuba, Estados Unidos, la República Democrática del Congo, Chile, Guatemala, España, Italia y otras naciones realizaron marchas y plantones en espacios públicos para manifestar su rechazo a las sanciones unilaterales impuestas por el Gobierno estadounidense y sus aliados contra el pueblo bolivariano.

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, encabezó el acto realizado frente al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Los presentes enarbolaron banderas cubanas y venezolanas, imágenes de los fallecidos líderes, Fidel Castro y Hugo Chávez, y gritaron consignas a favor del país suramericano. También desplegaron pancartas en las que se leía “Venezuela no es una amenaza, es esperanza”.

