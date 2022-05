OTAN se hunde en el temor por vuelos no identificados; ¿son de Rusia?

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) intenta interceptar, como alega, los aviones de guerra de Rusia sobre el mar Negro y el Báltico.

A través de un comunicado emitido recientemente, el Mando Aéreo Aliado de la OTAN informa que los aviones de combate del bloque militar, estacionados en los mares Báltico y Negro, se han apresurado varias veces a rastrear e interceptar aviones no identificados en los últimos días, particularmente desde el 26 de abril.

Los Centros de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) de la OTAN en Uedem (Alemania) y Torrejón (España) desplegaron aviones de combate en sus respectivas regiones para interceptar e identificar las aeronaves, según indica el texto.

Los cazas de Alerta de Reacción Rápida (QRA, por sus siglas en inglés) de Polonia, Dinamarca, Francia y España han estado en el aire en diferentes momentos en la región del mar Báltico para salvaguardar el espacio aéreo del bloque. En la región del mar Negro, los aviones QRA de Rumanía y el Reino Unido han sobrevolado los cielos para investigar aparatos que se acercaban al espacio aéreo de la OTAN.

La nota alega que las aeronaves pertenecían a Rusia, pues los aviones militares rusos a menudo no transmiten un código de transpondedor que indique su posición y su altitud, no presentan un plan de vuelo o no se comunican con los controladores de tráfico aéreo.

Suecia denuncia incursión en su espacio aéreo por un avión ruso

Poco después, las Fuerzas Armadas de Suecia denunciaron el sábado, mediante un comunicado, que un avión ruso realizó el viernes por la noche (hora local) una incursión en sus cielos en la provincia de Blekinge en lo que sería una violación de su espacio aéreo.

“El avión se ubicó al este de Bornholm y luego voló hacia el territorio sueco. Durante un breve período, el avión violó el espacio aéreo sueco y luego abandonó la zona. La preparación sueca para incidentes siguió todo el proceso y fotografió los sucesos”, se lee en el texto.

La nota también reza que el avión era de hélice, del tipo AN-30, un modelo utilizado para reconocimiento, un acto considerado por el ministro sueco de Defensa, Peter Hultqvist, “poco profesional” en medio de la insegura situación debido a la operación rusa en el territorio ucraniano.

