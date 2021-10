Irán reprocha a Europa el incumplimiento del acuerdo nuclear

El Gobierno de Irán le reprocha a Europa el incumplimiento del acuerdo nuclear firmado en 2015 y urge al levantamiento de las sanciones contra el país persa.

En una entrevista con el periódico francés Le Monde, el portavoz de la Cancillería de Irán, Said Jatibzade, de visita en París (capital de Francia), ha manifestado este jueves que la reducción de los compromisos de Irán en virtud del acuerdo nuclear iraní—de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés)— no se traduce en la violación de sus obligaciones del Tratado de No Proliferación (TNP).

“No se trata de violar las obligaciones del TNP, sino de reducir las obligaciones del PIAC”, ha dejado claro el vocero, mientras que ha reiterado que todas las medidas tomadas por Irán en el marco de la reducción de sus compromisos “son completamente reversibles”.

Esto mientras que, ha enfatizado, las otras partes firmantes del pacto no han cumplido completamente con sus compromisos. De hecho, ha afirmado, Estados Unidos dejó de cumplir de manera íntegra el PIAC, en tanto que Europa no cumplió todas sus obligaciones y “se ha puesto del lado de Estados Unidos”, violando el JCPOA.

Como consecuencia, ha lamentado, no hay comercio entre Irán y Europa, no se realiza ninguna inversión por parte de las empresas europeas, ni tampoco se hacen transacciones financieras.

Refiriéndose a la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear iraní en mayo de 2018, Jatibzade ha denunciado que el pueblo iraní ha estado sufriendo por las sanciones unilaterales impuestas en su contra por el país norteamericano.

Además, conforme al portavoz iraní, la economía del país perdió miles de millones de dólares, al tiempo que las medidas de EE.UU. castigaron, incluso a sus aliados, que querían hacer negocios con Irán. Entretanto, Washington no cesa sus crueles políticas hacia Irán y no levanta las sanciones contra el país persa, ha denunciado.

“La nueva Administración de Estados Unidos tiene que decidir si quiere preservar el legado de [su predecesor, Donald] Trump o construir el legado de [Joe] Biden. Esta es una decisión política. Hasta el día de hoy, parece que todavía están presionando para que se impongan sanciones como una palanca’ [de presión]”, ha destacado Jatibzade, agregando que “Irán no acepta nada más que el PIAC en su esencia, ni espera nada menos que el levantamiento de las sanciones”.

En mayo de 2018, EE.UU. se retiró unilateralmente del PIAC a instancias de su entonces presidente, Donald Trump, y le reimpuso a Irán una serie de sanciones ilegales que le han impedido, hasta el momento, mantener relaciones comerciales con otras naciones en unas condiciones normales.

Irán, a su vez, esperó un año, dando una oportunidad al resto de los firmantes del acuerdo para salvarlo; no obstante, ante la pasividad de la parte europea, empezó a reducir gradualmente sus compromisos nucleares en mayo de 2019 en virtud de los Artículos 26 y 36 del acuerdo.

Las autoridades iraníes han declarado en reiteradas ocasiones que todos sus pasos para reducir sus compromisos con el PIAC son reversibles, siempre y cuando las partes europeas firmantes del pacto le garanticen los beneficios económicos que le prometieron al firmar el acuerdo.

