Israel bombardea granjas del sur del Líbano con fósforo blanco

Las fuerzas israelíes lanzaron proyectiles de fósforo blanco contra tierras agrícolas del sur de Líbano y detuvieron a civiles en una nueva violación del alto el fuego.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (NNA) del Líbano, tres proyectiles de fósforo cayeron este martes cerca de agricultores que recolectaban sandías en la zona de Al-Mansuri, al sur de Tiro. Los campesinos abandonaron de inmediato los campos y no se reportaron víctimas.

En paralelo, aviones de combate israelíes bombardearon las localidades de Hannaouiyah y Maarakah, mientras equipos de rescate recuperaron el cadáver de un civil entre los escombros de una vivienda previamente destruida en Qana. Las labores de búsqueda de otras personas desaparecidas continúan.

According to Lebanon's state-run National News Agency (NNA), the Israeli army fired three phosphorus shells near farmers harvesting watermelons in the Tyre district.



Farmers in fields near the Mansouri junction fled immediately; no injuries were reported. Israeli aircraft also… https://t.co/sEpcagEofG — Drop Site (@DropSiteNews) May 19, 2026

La escalada también alcanzó el sector oriental del sur del Líbano. Según medios locales, tropas israelíes establecieron un puesto de control en la intersección de Maryayún, en Nabatieh, donde detuvieron a tres civiles y confiscaron varios teléfonos móviles. Asimismo, drones y cazas israelíes lanzaron nuevos ataques sobre Dibbin y la carretera Kfar Dajjal-Nabatieh, dejando al menos un herido.

Organizaciones internacionales de derechos humanos también han denunciado recientemente el uso de fósforo blanco por parte del ejército israelí en zonas residenciales del sur del Líbano. En este contexto, la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) afirmó en marzo haber verificado el uso de municiones incendiarias sobre áreas habitadas y advirtió sobre los graves riesgos para la población civil y las tierras agrícolas.

Además, informes agrícolas libaneses advierten que decenas de miles de hectáreas de tierras de cultivo han quedado dañadas o contaminadas por los bombardeos y el uso de fósforo, lo que agrava la crisis alimentaria y económica en el sur del país.

Las nuevas agresiones ocurren en medio de continuas violaciones del frágil alto el fuego, que comenzó el 17 de abril y fue prorrogado por 45 días, hasta principios de julio. Las autoridades libanesas denuncian que las violaciones israelíes del acuerdo son prácticamente diarias.

Datos oficiales libaneses indican que, desde el reinicio de la ofensiva israelí el pasado 2 de marzo, más de 3000 personas han muerto, más de 9200 han resultado heridas y alrededor de 1,6 millones han sido desplazadas.

zbg/rba