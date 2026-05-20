Hezbolá abate a mayor israelí en Líbano; el segundo en tres días

El ejército de Israel sufrió otra baja en enfrentamientos con combatientes de Hezbolá que defienden el país árabe del avance sionista en el sur de Líbano.

El ejército israelí informó el martes por la tarde que el mayor (en la reserva) Itamar Sapir, de 27 años, subcomandante de compañía en el 7008.º Batallón de la 551.ª Brigada Half Fire (Medio Fuego), murió por la mañana de ese mismo día cuando hombres de Hezbolá abrieron fuego contra las fuerzas sionistas que operaban en la aldea de Qouza, sur de Líbano.

Sapir, que había completado su servicio militar como comandante de compañía en la unidad de élite Maglan, fue abatido cuando estaba al mando de las tropas invasoras que controlaban la localidad de Qouza.

Medios vinculados a Hezbolá han reportado que el combatiente libanés que acabó con el oficial sionista a tiros se retiró ileso del lugar.

Con la muerte de Sapir, ya son ocho los soldados israelíes abatidos en el sur de Líbano desde que entró en vigor el alto el fuego entre el 16 y 17 de abril, y ascienden a 21 los militares muertos desde el inicio de la última escalada, el pasado 2 de marzo.

Hezbolá sostiene que sus operaciones constituyen una respuesta directa a las reiteradas violaciones israelíes del alto el fuego y a los continuos bombardeos contra zonas civiles del sur del Líbano.

El Ministerio de Sanidad de Líbano ha difundido además su recuento diario de víctimas, que eleva a 3020 el número de muertos y a 9273 el de los heridos desde el 2 de marzo, fecha en la que comenzó la actual ola de violencia.

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