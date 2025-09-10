Líder de Hezbolá: Ataque a Catar, parte del proyecto ‘Gran Israel’

El líder de Hezbolá, el sheij Naim Qasem, afirma que la reciente agresión del régimen israelí contra Catar es parte del proyecto de Gran Israel.

El secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá), el sheij Naim Qasem, ha destacado este miércoles, en un discurso televisivo, que el pueblo libanés está junto a Catar y que la agresión del régimen israelí contra este país forma parte del proyecto de la Gran Israel.

Ha subrayado que “el enemigo, durante los últimos dos años, ha estado implementando el proyecto de la Gran Israel, y que los pasos dados en Gaza, Cisjordania y el ataque a Catar forman parte del proyecto de Nilo a Éufrates”.

El dirigente de Hezbolá ha señalado que la reciente operación antisraelí cerca de Al-Quds (Jerusalén) fue una acción audaz y valiente que demuestra que el pueblo palestino posee voluntad de vida y de resistencia.

Qasem ha remarcado que Israel y Estados Unidos cometen los crímenes más brutales en Gaza y Cisjordania, mientras que el pueblo palestino resiste con fuerza y, a pesar de todas las dificultades, se mantiene presente en el terreno.

Según el líder de Hezbolá, la República Islámica de Irán apoya a Palestina, a su pueblo y a su resistencia hasta que sean liberados de la ocupación, y este es uno de los temas más destacados de la unidad islámica.

Ha reiterado que “la resistencia es lo que ha logrado retrasar el proyecto de Israel. Por ello, se preguntó, ¿por qué no se apoya a la resistencia mediante acciones financieras, mediáticas, políticas, sociales o en los foros internacionales?”.

El líder de Hezbolá, dirigiéndose a los países de la región, ha aseverado que “al menos no apuñalen a la resistencia por la espalda y no estén del lado de Israel”.

“Deben dejar de hablar sobre el monopolio de las armas”, ha agregado.

Ha alertado que “quien piense que con esta medida se privará al enemigo de un pretexto está muy equivocado, ya que el enemigo está decidido a continuar con su proyecto”.

En este sentido, ha destacado que el Líbano pertenece a todos sus ciudadanos, y que ellos también son ciudadanos libaneses. Israel mantiene ideas de ocupación y de expansión de sus asentamientos en el sur del país.

De acuerdo con el líder libanés, “la resistencia ha entregado a sus fuerzas más valiosas para la defensa del Líbano, y Hezbolá, en particular, ha puesto a disposición de esta defensa a sus mejores comandantes, encabezados por el exlíder de Hezbolá, Seyed Hasan Nasralá”.

Ha confirmado que la prioridad del gobierno actual debe ser lograr la soberanía mediante la expulsión de Israel, y que esto debe ser perseguido como el tema principal por encima de cualquier otra cuestión.

En otra parte de sus afirmaciones, ha aseverado que “la complicidad de mediación entre Estados Unidos e Israel en el ataque a Líbano ha quedado clara, y que no tienen ningún reparo en entregar Líbano a Israel”.

El jeque Naim Qasem ha recalcado que Estados Unidos e Israel tienen un único objetivo: vaciar al Líbano de su poder para convertir al país en un bocado fácil para el proyecto de la “Gran Israel”.

