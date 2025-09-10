DDHH en Colombia: Balance 2024 del Gobierno de Gustavo Petro

Organizaciones de derechos humanos en Colombia presentan su informe 2024 sobre el mandato de Gustavo Petro, destacando avances y denunciando irregularidades desde Bogotá.

Tres plataformas nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, entregaron un informe de la situación en este tema en lo que va del gobierno de Gustavo Petro, el documento señala que la situación tiende a grabarse, hasta el punto que en materia de violaciones a líderes sociales el país ocupa el primer lugar en el mundo.

El informe advierte que el desmonte del paramilitarismo no ha avanzado y que la filiación de grupos armados con las drogas ilícitas son los que más inciden en estas violaciones.

Sin embargo, a este gobierno se le reconoce la férrea defensa por los derechos de los colombianos en materia de reformas sociales.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos creen que en este último año que le queda al presidente Gustavo Petro, se deben reducir las rivalidades entre los órganos ejecutivo, judicial y legislativo, para así tener un mayor balance en materia de derechos humanos.

Álvaro Altamiranda, Bogotá.

