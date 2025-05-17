Encuesta: apoyo público estadounidense a un acuerdo de paz con Irán

Una nueva encuesta en EE.UU. ha encontrado un apoyo público abrumador a un nuevo acuerdo de paz con Irán y un enorme rechazo a la intervención militar de Washington.

La prestigiosa Encuesta de Asuntos Críticos de la Universidad de Maryland reveló que el 69 % de los estadounidenses desea “un acuerdo negociado que limite el programa nuclear de Irán a fines pacíficos con una supervisión estricta” .

Además, la encuesta demuestra que solo el 14 % apoya “una acción militar para intentar destruir el programa nuclear de Irán”.

El 18 % de los encuestados no expresó ninguna opinión al respecto.

Un rechazo interno tan grande a la guerra con Irán contrasta marcadamente con las amenazas casi diarias, abiertas o veladas, del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la República Islámica.

Los analistas señalan que la resistencia generalizada del público estadounidense a la guerra con Irán se remonta a años atrás.

Muchos se preguntan si las propuestas diplomáticas de Trump son sinceras, si simplemente atenderá la evidente voluntad democrática del público o si volverá a su política antiraní hipócrita y violenta.

A principios de mayo 2018, Trump anunció la retirada unilateral e ilegal de su país del Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés) y dijo que volvería a imponer “sanciones más fuertes de la historia” contra Teherán.

rmh/hnb