La CIA revela haber encubierto informes fiables de la corrupción financiera del hijo de Joe Biden para ayudar a este último a ganar las presidenciales de 2020.

El diario estadounidense New York Post informó el jueves que Mike Morrell, exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), ha admitido que la campaña presidencial de Joe Biden le llevó a organizar a 50 colegas de la agencia para que firmaran una carta, en octubre de 2020, en la que afirmaban falsamente que los correos electrónicos probatorios de delitos de la computadora portátil de Hunter Biden, hijo de Joe Biden, publicados por The New York Post eran desinformación rusa.

Durante una de las reuniones del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los EE.UU., que se llevó a cabo recientemente a puertas cerradas, Morrell reconoció que el secretario de Estado del país, Anthony Blinken, quien en ese momento era uno de los miembros principales del personal de la campaña de Biden, lo llamó (Morrell) para discutir el controvertido informe del The New York Post sobre los contratos en el extranjero de Hunter Biden en octubre de 2020.

Esas charlas lo llevaron a organizar una carta abierta de los funcionarios de inteligencia, dijo Morrell, indicando que “el informe sobre Hunter Biden tiene todas las características clásicas de una operación de inteligencia rusa”. Sin embargo, una investigación posterior reveló que dichos informes se publicaron sobre la base de documentos confiables obtenidos de la computadora portátil del hijo de Joe Biden.

Morrell reconoció que no tenía planes de recolectar firmas y redactar la carta antes de contactar a Blinken, pero agregó que buscaba “ayudar a Biden porque quería que ganara las elecciones”.

Dicha carta, que fue firmada por 5 exdirectores y varios ex altos funcionarios de la CIA, desempeñó un papel importante e influyente en la carrera electoral presidencial estadounidense de 2020.

Hunter está bajo la investigación por sus contratos con Ucrania y China; entre ellos, uno que firmó con el grupo de energía chino CEFC para que invirtiera en productos energéticos estadounidenses, así como su apoyo a la guerra de Irak cuando era senador.

