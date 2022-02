NYT: Sanciones de EEUU a Rusia afectarán toda la economía mundial

Las sanciones planeadas por EE.UU. contra Rusia por la crisis de Ucrania, además de Moscú, podrían afectar a todo el sistema financiero mundial, advierte un informe.

En un informe publicado el sábado, el diario estadounidense The New York Times (NYT) explicó que el régimen de sanciones que Washington tiene sobre la mesa contra Rusia, podría conducir a una alta inflación y otras formas de recesión económica, que afectarían no solo a Moscú, sino a todo el sistema monetario mundial.

“La respuesta rápida y severa que han prometido los funcionarios estadounidenses podría agitar las principales economías, en particular las de Europa, e incluso amenazar la estabilidad del sistema financiero mundial”, indicó el informe citando a los analistas familiarizados con el tema.

También, algunos expertos, prosiguió el texto, advierten sobre una potencial escalada de tensiones, si Kremlin toma represalias contra un golpe económico cortando los envíos de gas natural a Europa.

Las preocupaciones surgen en medio de las incesantes amenazas de Washington de desencadenar medidas económicas devastadoras contra Moscú, incluidas sanciones a sus bancos e instituciones financieras más grandes, de maneras que inevitablemente afectarían la vida cotidiana en Rusia, agregó el medio.

EEUU amenaza a Rusia con “la madre de todas las sanciones”

Los líderes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. dijeron el domingo que están cerca de aprobar las sanciones más severas y sin precedentes contra Rusia, consideradas como “la madre de todas las sanciones”.

Todas estas amenazas contra Rusia se producen mientras el país euroasiático ha rechazado en reiteradas ocasiones las acusaciones del Occidente de que está planeando invadir a Ucrania, asegurando que su presencia militar cerca de las fronteras con su vecino responde a la necesidad de defensa y disuasión ante la amenaza de un posible ataque de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) y Ucrania.

