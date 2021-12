EEUU confirma su boicot diplomático a JJOO de Invierno de Pekín

EE.UU. confirma que no enviará representación diplomática a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, y los boicotea so pretexto de defender los DD.HH.

De acuerdo con CNN, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha asegurado este lunes que el Gobierno de EE.UU. presidido por Joe Biden, no permitirá a ningún alto cargo norteamericano que acuda a Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, en confirmación de su boicot a la cita deportiva bajo el pretexto de condenar los presuntos abusos de derechos humanos contra el pueblo uigur y otras minorías en la región de Xinjiang (noroeste de China).

“Como el presidente le dijo a Xi Jinping [mandatario chino], la defensa de los derechos humanos está en ADN del pueblo estadounidense. Tenemos un compromiso fundamental con el avance de los derechos humanos, y nos sentimos empoderados en nuestra posición, y continuaremos tomando medidas para promover los derechos humanos en China y más allá”, ha dicho la vocera.

No obstante, la decisión no incluirá a los atletas estadounidenses, y aunque el país no enviará delegaciones a los juegos, los deportistas cuentan con el apoyo total del Gobierno, ha manifestado Psaki.

Esta misma jornada, el portavoz de la Cancillería de China, Zhao Lijian, ha avisado que su país tomará represalias contra el Gobierno de EE.UU., en caso de que promueva un boicot diplomático para socavar los JJ.OO. de Invierno de Pekín, horas después de que la CNN divulgara informaciones semejantes citando a sus fuentes.

Lijian ha enfatizado que la cita deportiva no es un escenario para espectáculos políticos y manipulación política, para luego pedir a la Casa Blanca dejar de politizar los deportes y promocionar el llamado boicot diplomático para no afectar al diálogo y la cooperación entre los dos países en áreas importantes.

El tema de la imposición de sanciones ha estado candente desde el noviembre de este año en curso, cuando las fuentes cercanas a la Casa Blanca informaron al diario local The Washington Post que los funcionarios de EE.UU., incluido el mismo mandatario, Joe Biden, no asistirán a los Juegos Olímpicos como parte del boicot planeado contra Pekín, so pretexto de presuntos abusos de derechos humanos.

Sin embargo, las autoridades chinas han rechazado en múltiples ocasiones tales acusaciones del país norteamericano, al arremeter contra EE.UU. por pretender ser un juez, mientras en su sociedad proliferan la discriminación racial, las agresiones contra las mujeres, inmigrantes, los niños y los discapacitados y que la brecha entre ricos y pobres es cada vez más amplia.

