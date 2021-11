¿EEUU anunciará boicot diplomático a JJOO de Invierno de Pekín?

Estados Unidos prevé anunciar un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 de Pekín.

De acuerdo al diario The Washington Post, los funcionarios de EE.UU., incluido el mismo mandatario, Joe Biden, no asistirán a los Juegos Olímpicos como parte del boicot planeado contra Pekín, so pretexto de presuntos abusos de derechos humanos.

“Los funcionarios de la Administración de Biden se han mantenido prácticamente en silencio sobre los temas relacionados con los Juegos Olímpicos en los últimos meses, negándose a especular si Biden apoyaría un boicot total de los atletas [como lo piden los grupos de derechos humanos y los activistas], un boicot más limitado o ningún boicot en absoluto ”, recoge el medio.

El reporte, citando a las fuentes cercanas a la Casa Blanca, asegura que tal iniciativa no significa que Estados Unidos impedirá que compitan los atletas estadounidenses que deseen participar en los Juegos Olímpicos de Invierno.

En cambio, prohibiría la financiación para enviar cualquier delegación estadounidense oficial (altos funcionarios del Gobierno, incluido el presidente) al evento, precisa el informe.

Un grupo bipartidista de legisladores de la Cámara estadounidense presionó por un boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, de parte de quienes el jefe del Estado recibió una recomendación formal para boicotear estos juegos.

Es más, el diario hace enfatiza que las personas familiarizadas con el asunto esperan que Biden apruebe el boicot diplomático recomendado antes de fin de este mes en curso, ya que los juegos comenzarán el viernes 4 de febrero.

El embargo es una protesta de Washington contra lo que afirma abusos de los derechos humanos perpetrados por el Gobierno chino, incluidos supuestos abusos contra el pueblo musulmán uigur y otras minorías en la región de Xinjiang (noroeste de China).

Las autoridades del gigante asiático han rechazado en múltiples ocasiones tales acusaciones del país norteamericano, al arremeter contra EE.UU. por pretender ser un juez, mientras en su sociedad proliferan la discriminación racial, las agresiones contra las mujeres, inmigrantes, los niños y los discapacitados y que la brecha entre ricos y pobres es cada vez más amplia.

