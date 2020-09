Exabogado de Donald Trump revela racismo del presidente de EEUU

Donald Trump menospreció a los líderes africanos y a los votantes minoritarios de EE.UU., revela un explosivo libro de un exabogado del mandatario republicano.

“Un tramposo, un mentiroso, un fraude, un matón, un racista, un depredador, un estafador”, así describe al presidente estadounidense, Donald Trump, su exabogado personal Michael Cohen, en su libro ‘Disloyal: A Memoir’ (Desleal: unas memorias), que se publicará el próximo martes.

El diario local The Washington Post ha publicado este domingo algunas partes del libro de Cohen, entre ellas, saca a la luz que el entonces candidato republicano dijo durante su campaña presidencial de 2016 que no ganaría el voto hispano, porque “los latinos son, igual que los negros, demasiado imbéciles para votar por Trump. No son mi gente”.

El libro, de 432 páginas, recoge también varios ataques de Trump hacia líderes negros, entre ellos su predecesor, Barack Obama (2009-2017). “Dime un país dirigido por una persona negra que no sea un idiota”, según Cohen, citando al actual inquilino de la Casa Blanca.

Cohen asegura que el magnate inmobiliario desprecia al Premio Nobel de la Paz Nelson Mandela, que acabó con el sistema de discriminación hacia las personas que no eran blancas en Sudáfrica en 1992. En concreto, precisa que, cuando Mandela falleció, en 2013, Trump dijo que no consideraba al expresidente sudafricano un verdadero líder.

“Mandela j**** el país. Lo dejó hecho una m*****, Que se j*** Mandela. No era un líder”, dijo Trump, conforme el extracto del libro de Cohen.

Cohen fue condenado a tres años por violar las leyes de financiación de campaña electoral de Trump al pagar dinero a mujeres que decían haber mantenido relaciones con el presidente para comprar su silencio, además de evasión de impuestos y declaraciones falsas a un banco.

Antes de ingresar en prisión, el abogado testificó ante el Congreso, audiencia en la que relató numerosas mentiras y crímenes que supuestamente cometió para proteger a Trump, del que dijo que era “un racista, un estafador, un fraude”. Desde febrero cumple condena en arresto domiciliario por el nuevo coronavirus.

El libro de Cohen se suma a otros que hacen revelaciones sobre Trump, entre ellos figuran los titulados ‘Fuego y Furia’, del periodista Michael; ‘The Room Where It Happened’ (La sala en la que sucedió), del ex consejero de Seguridad Nacional Michael Bolton, y ‘Too Much and Never Enough’ (Demasiado y nunca suficiente) de la sobrina del presidente, Mary Trump.

El reciente libro de Cohen se publica en un momento en que Estados Unidos vive un clima caldeado por las protestas contra el racismo y la brutalidad policial. Según políticos y expertos, la postura de Trump a favor del supremacismo blanco ha aumentado el racismo en el país norteamericano.

