Bolton: Putin duda de la capacidad de Israel para atacar a Irán

El presidente ruso, Vladimir Putin, duda de la capacidad de Israel para lanzar un ataque militar contra Irán, según reza una nueva revelación de John Bolton.

El diario israelí The Jerusalem Post ha publicado este domingo nuevos extractos del libro escrito por el exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU. John Bolton, en los que habla de una reunión celebrada en octubre de 2018, en el Kremlin, entre el exfuncionario de la Casa Blanca y el mandatario ruso.

“Putin dijo que Israel no podía llevar a cabo una acción militar contra Irán solo, porque no tenía los recursos o capacidades para ello, especialmente si los árabes se unían y apoyaban a Irán”, según relata Bolton.

En dicho encuentro, conforme se recoge en la obra del exasesor, el mandatario ruso también consideró “inconveniente” la retirada unilateral de EE.UU. del acuerdo nuclear con Irán —de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés)— como un paso para presionar más al país persa.

En otro apartado del citado libro publicado por el medio israelí, se cuenta una reunión mantenida en 2017 por Bolton y el presidente de EE.UU., Donald Trump, en la que este último expresó su voluntad de apoyar los ataques israelíes a Irán.

“Dile a Bibi (como se conoce informalmente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu) que, si usa la fuerza contra Irán, lo apoyaré”, indicó Trump al discutir con Bolton la posibilidad de un conflicto militar entre Irán y el régimen de Israel.

Bolton ha revelado en su libro, titulado The Room Where It Happened: A White House Memoir (La habitación donde sucedió: un recuerdo de la Casa Blanca), que será publicado el próximo 23 de junio, algunos secretos de las autoridades del Gobierno estadounidense, entre las que figura el propio Trump.

Ante los diferentes secretos que desvela este libro, la Administración de Trump trata de impedir su publicación diciendo que la obra contiene información clasificada y que puede poner en peligro la seguridad del país.

Bolton, tercer asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., abandonó su cargo el año pasado. Durante el tiempo que ocupó el referido puesto se le consideró el hombre más agresivo del Ejecutivo y uno de los impulsores de la política de mano dura en las relaciones del país norteamericano con otras naciones.

